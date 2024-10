Buttrio, riparte il Pedibus, il servizio del Comune che accompagna a piedi i bambini a scuola, con il supporto di volontari

C’è più gusto ad andare a piedi a scuola, in compagnia dei compagni, respirando l’aria frizzantina del mattino che regala la carica giusta per iniziare la giornata. Lo sanno bene i bambini di Buttrio che aderiscono al Pedibus, il servizio offerto dall’amministrazione comunale che consente ai piccoli studenti della primaria di Buttrio di raggiungere la scuola passeggiando assieme in sicurezza. Guidati da alcuni genitori e dai volontari del gruppo, durante il percorso gli alunni socializzano, imparano a conoscere meglio il territorio, acquisiscono autonomia, apprendono le regole sulla sicurezza stradale.

L’edizione 2024/25 partirà lunedì 21 ottobre e interesserà due percorsi (tragitto di sola andata), “Buttrio sud” e “Roncuz” nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. I bambini (al momento una quindicina), forniti di apposita pettorina fluorescente, saranno accompagnati e guidati da cdieci adulti volontari che si alterneranno nei vari giorni, grazie ai quali il servizio è completamente gratuito.

“Il valore di questo progetto si basa soprattutto sulla disponibilità dei genitori di offrire un po’ del proprio tempo per sostenerlo – commenta l’assessore all’istruzione Valter Pezzarini -. Il Pedibus, incluso nel Piano dell’offerta formativa dell’Istituto comprensivo di Pavia di Udine, si pone diversi, importanti obiettivi: favorire il benessere fisico dei bambini, aumentare la padronanza del territorio in cui vivono, sviluppare la sensibilità ecologica, ridurre il traffico veicolare e i congestionamenti nei pressi dei plessi scolastici, offrire un supporto ai genitori lavoratori per una migliore gestione del tempo”. L’assessore confida in una larga partecipazione di bimbi utenti e di genitori volontari: “abbiamo bisogno di aggiungere qualche volontario nel gruppo iniziale, per poter rafforzare e garantire la continuità del progetto per i nostri alunni”. Chi vuole aderire può rivolgersi all’ufficio protocollo del Comune.

PERCORSO 1 “BUTTRIO SUD” – Partenza ore 7:45 da Municipio via Divisione Julia, via Manzano, Troi dal Riul, via Cividale, attraversamento pedonale verso via Lungoroggia, scuola primaria

Punti di raccolta/fermate: ore 7:45 – Municipio c/o bacheca / ore 7:50 – Via Divisione Julia c/o bacheca vicino alla chiesa

PERCORSO 2 “RONCUZ” –.Partenza ore 7:50 da Area verde Roncuz (pensilina scuolabus), via Roma, via Udine, via Lungoroggia, scuola primaria

Punti di raccolta/fermate: ore 7:50 – via Roncuz c/o pensilina scuolabus / ore 7:57 – rotonda via Roma – via Udine c/o vineria Tami ore 8:04 – inizio via Lungoroggia c/o tiglio.