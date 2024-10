Parcheggi, Ztl, trasporti: il sindaco Alberto Felice De Toni anticipa alcune novità gradite ai commercianti

Si è tenuto questa mattina a Palazzo D’Aronco un incontro sollecitato da uno dei comitati dei negozianti del centro storico, “Piazza XX Settembre e dintorni”. Il gruppo raccoglie gli imprenditori i cui negozi sono limitrofi a piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, due delle aree più interessate dalle recenti decisioni della giunta De Toni in merito alla nuova viabilità del centro e all’attivazione della ztl.

L’amministrazione era presente con il sindaco Alberto Felice De Toni, il vice sindaco Alessandro Venanzi, l’assessore alla Mobilità Ivano Marchiol e l’assessore all’Urbanistica Andrea Zini, oltre che al manager del commercio Guido Caufin. Insieme a Bledar Zhutaj, portavoce del comitato, a rappresentare una sessantina di imprenditori della zona c’erano anche Daniel Bortolato, Antonella Colutta e Fabrizio Borile.

Al termine dell’incontro l’amministrazione ha condiviso la richiesta di maggiore partecipazione da parte degli esercenti e ha anticipato un pacchetto di alcune proposte nel breve termine per consentire al centro storico di compensare i disagi del periodo, dovuti, oltre che all’entrata in vigore delle nuove regole di viabilità, anche ai diversi cantieri che interessano il cuore di Udine.

“Abbiamo ricevuto una lettera per fissare un incontro di dialogo con i commercianti dell’area e come abbiamo sempre fatto abbiamo raccolto la richiesta, con pieno spirito collaborativo” ha spiegato il Sindaco Alberto Felice De Toni. “La nostra amministrazione non è in conflitto né parteggia ideologicamente per nessuno, come a qualcuno fa comodo raccontare. Anzi, siamo vicini a tutti i cittadini e alle imprese economiche, con la volontà di trovare soluzioni e contemperare le varie esigenze. Una città sviluppata, ricca di opportunità, fruibile e accessibile credo sia vantaggiosa per tutti: per gli imprenditori, per i cittadini e per i turisti”.

Il portavoce dei commercianti dell’area, Bledar Zhutaj, ha voluto significare al Sindaco alcune difficoltà degli esercizi in merito alle scelte compiute in particolare in tema di viabilità. “Le aree della città su cui le nostre attività si affacciano sono state interessate da diversi cambiamenti, a partire dall’introduzione della ztl per continuare con scelte obbligate come i lavori e il conseguente spostamento del mercato. La pedonalizzazione di piazza Garibaldi ha aggiunto un ulteriore tassello. Di fronte a queste modifiche noi commercianti abbiamo sollecitato una riflessione da parte dell’amministrazione sia sulle nostre difficoltà economiche in questo mutato contesto, sia una richiesta di condivisione su ulteriori misure da adottare, necessarie per accompagnare questo cambiamento. Non siamo contrari alla ztl, ma abbiamo bisogno di condividere maggiormente la visione finale e i passaggi attraverso i quali arrivare al risultato”. Per questo il Comitato aveva inviato in anticipo un documento elaborato dai componenti, con alcune proposte costruttive per andare incontro alle esigenze del commercio.

“Quando abbiamo portato in Giunta la decisione di pedonalizzare piazza Garibaldi avevamo programmato un pacchetto di interventi, in particolare per quel che riguarda i parcheggi, a breve, medio e lungo termine, in cui il Moretti era il termine finale e il Visionario l’orizzonte nell’immediato. Nonostante questo una parte della cittadinanza ha espresso preoccupazione e abbiamo avuto bisogno di aggiungere ulteriori considerazioni” ha commentato il Sindaco Alberto Felice De Toni.

“Per questo con la giunta e con gli assessori, che ringrazio, abbiamo adottato alcune rifiniture che serviranno ad andare subito incontro alle esigenze del commercio e dei cittadini, sempre nel quadro del nostro piano globale di interventi, necessari a incentivare le attività economiche e a stimolare cittadini e turisti a raggiungere e a visitare il centro. In questa ottica stiamo lavorando assiduamente con il manager del distretto del commercio, che è riuscito a coinvolgere un gran numero di attività per il bando, appena scaduto, sulla trasformazione digitale delle imprese. Altri interventi seguiranno in questo senso, per aiutare le imprese in questo contesto sempre più sfidante”.

Il Sindaco ha quindi passato in rassegna alcune misure di limatura dell’esistente che consentiranno di reperire circa una quarantina (42) di parcheggi in più, in centro storico: in particolare in Piazza Garibaldi (8), piazza Duomo (9) e, al termine di alcuni lavori pubblici, in via Ciro di Pers (25). Dal 6 dicembre saranno disponibili inoltre i 56 stalli posizionati nel parcheggio del cinema Visionario, portando così in saldo positivo di alcune decine il numero di parcheggi, nonostante la pedonalizzazione della piazza.

A questo si accompagna l’attivazione, già annunciata da mesi, del nuovo servizio di bike sharing che servirà la città con 390 nuove bici, delle quali metà “classiche” e metà con pedalata assistita. A breve verrà anche presentata ufficialmente la revisione del trasporto pubblica, operata di concerto con la Regione, che vedrà entro fine anno l’attivazione di una navetta dedicata al centro storico, la cui partenza sarà dal Terminal Studenti in piazzale Rita Levi Montalcini. Il percorso poi toccherà i parcheggi in struttura per giungere a servire tutto il centro.

Allo studio inoltre anche la rimodulazione degli orari di attivazione della ztl in compresenza del mercato cittadino, che tornerà in piazza XX settembre prima possibile, con tutta probabilità da dicembre. Nel giro di qualche mese sarà possibile accedere al ferro di cavallo composto da via Poscolle Alta, via Canciani e via Battistig dalle 8 alle 13, per raggiungere più facilmente le bancarelle del mercato. La sperimentazione infatti sarà attiva solamente a fine lavori, che cominceranno a gennaio, e contestualmente all’avvio delle telecamere, indicativamente quindi entro aprile.

“Questi accorgimenti aiuteranno la città e i commercianti ad accompagnare meglio fra loro le varie misure e il processo di realizzazione della ztl. Gradualmente raggiungeremo tutti gli obiettivi, in particolare per dare finalmente un’anima a piazza XX Settembre” spiega ancora il Sindaco Alberto Felice De Toni. “Da quando è stata pedonalizzata la piazza non ha mai avuto una sua vera e propria identità. Noi stiamo lavorando in questa direzione, con le interlocuzioni con i privati per dare nuova linfa alla Galleria Antivari, con il project financing per l’Ex Percoto e soprattutto con il progetto per il mercato coperto, affidato all’Università di Udine”.

“Siamo particolarmente soddisfatti sia per l’apertura al dialogo dimostrata dalla Giunta che per la condivisione degli obiettivi finali: un nuovo slancio per il centro e in particolare per la zona che ci riguarda, nell’ottica della collaborazione e delle proposte costruttive. Da parte nostra ne abbiamo fatte diverse, anche attraverso la condivisione di un documento su cui abbiamo lavorato come comitato. Cominceremo ad attivarci con iniziative concrete fra poco, in primis per il periodo natalizio” ha aggiunto Bledar Zhutaj. “Il nostro vuole essere un approccio concreto e fattivo, al di là delle visioni politiche e delle posizioni di principio. Abbiamo trovato disponibilità e speriamo che il nostro metodo di lavoro possa essere da esempio per altri borghi della città, perché evidentemente funziona”.