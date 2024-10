Mar e Tiaris, anche Fossalon di Grado punta sul turismo lento

Rendere Fossalon di Grado un centro ancora più attivo per l’agricoltura, il turismo lento e i servizi alla comunità. È l’intento di Legacoop Fvg che, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato per mercoledì 23 ottobre alle 17 nel Centro visite della Riserva Naturale regionale della Valle Cavanata in via Grado 1 a Fossalon, un convegno dal titolo “Giornata aperta per Mar e Tiaris”. A intervenire saranno Francesca Trapani per il Comune di Grado, Vincenzo Martines, responsabile settore Cultura e Turismo di Legacoop Fvg e un gruppo di persone attive per la progettualità su Fossalon.

L’obiettivo è coinvolgere i cittadini, soprattutto i giovani, nel progetto di cooperazione per lo sviluppo territoriale che si concentra su un territorio che parte dal mare (Mar in gradese) e si estende alle terre circostanti (Tiaris in friulano). Scopo principale dell’iniziativa, che vede Legacoop Fvg in prima linea, è valorizzare le risorse ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche, promuovendo un marchio del territorio che supporti la produzione locale e un turismo lento e sostenibile.

L’appuntamento

Durante il pomeriggio si avrà l’opportunità di incontrare i ragazzi che stanno ideando soluzioni per utilizzare i terreni agricoli intorno alla chiesa a supporto delle aziende agricole locali, ma anche immaginare l’ex sede Ersa come spazio per giovani imprenditori e nomadi digitali oltre che raccogliere idee per progetti che coinvolgano i giovani e i cittadini di Fossalon.

Al termine seguirà una degustazione di prodotti locali. La partecipazione è libera e aperta a tutti e tutte.