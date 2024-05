Convegno Scienze giuridiche di UniUd: “Il ruolo del magistrato tra realtà e percezione”

Riflessione a più voci all’Università di Udine su “Il ruolo del magistrato tra realtà e percezione” martedì 7 maggio, alle 9.15, nell’auditorium del Dipartimento di Scienze giuridiche (via Tomadini 3, Udine). Si parlerà del ruolo del magistrato nell’attuale contesto sociale, di cosa significa essere indipendente e imparziale, di come funziona l’organizzazione del lavoro, ma anche del possibile distacco tra giustizia percepita dalla società e giustizia resa nei tribunali. I lavori saranno introdotti dalla direttrice del dipartimento, Elena D’Orlando, e dai delegati dipartimentali alla terza missione, Alessia-Ottavia Cozzi, e all’orientamento, Francesco Deana. Prenderanno poi la parola: Matteo Carlisi, giudice del Tribunale di Udine e presidente della sezione distrettuale di Trieste dell’Associazione nazionale magistrati; Paolo Corder, presidente del Tribunale di Udine; Claudia Danelon, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Udine; Roberta Sara Paviotti, giudice del Tribunale di Udine. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Luana de Francisco del Messaggero Veneto. L’incontro è organizzato dal Dipartimento dell’Ateneo friulano in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati (Anm), sezione distrettuale di Trieste, nell’ambito del ciclo “Dialoghi con la magistratura” promosso dalla Anm nazionale.