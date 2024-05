Primo torneo di Poetry Slam a Udine

Il locale Nuovo Gambrinus di Viale Vat a Udine ospiterà in tre serate (8, 9,10 maggio) 18 poeti che si sfideranno in gruppi da sei. Un duello a suon di versi, i due votati migliori di ogni serata parteciperanno alla finale di domenica 12 maggio. Quindi i due vincitori si contenderanno l’ingresso alle finali nazionali nel torneo regionale che si terrà a Trieste. Le serate inizieranno con la musica di Giulio Venier (violino) e Martino Isola (contrabbasso) che intratterranno anche nelle pause ed in chiusura. La competizione si svolgerà su due round, 3 minuti per due volte a testa; i tre più votati si ritroveranno in finale.

Il Poetry Slam è una competizione in cui i poeti recitano i loro versi, gareggiano fra loro e vengono valutati da una giuria. Si tratta di una produzione artistica che nasce dalla strada (come il rap ai suoi inizi) e crea un legame tra scrittura e performance, realizzata con grande economia di mezzi. È una forma poetica popolare, declamatoria, praticata nei luoghi pubblici (in particolare pub, bar, circoli, teatri o altri luoghi associativi) e che spesso si avvale di una recitazione a ritmo serrato.

Lo slam nasce nel 1984 quando Marc Smith, operaio nei cantieri e poeta, organizza una serie di incontri di lettura a voce alta in un jazz club di Chicago, il Get Me High Lounge. Il suo intento è quello di portare del nuovo nella scena poetica, facendo partecipare il pubblico sul palcoscenico. Nel 1986, Smith incontra Dave Jemilo, proprietario del Green Mill Cocktail Lounge (un jazz-club di Chicago in cui era solito rifugiarsi Al Capone) e gli propone di organizzare ogni settimana, il lunedì sera, una competizione di poesia. La proposta viene accettata, così, il 20 luglio dello stesso anno, nasce il primo poetry slam. Molto presto l’idea viene copiata in molte altre città degli Stati Uniti, tra cui le metropoli di New York e San Francisco. Nel 2002, a Minneapolis, cinquantasei squadre di poeti-slam si sono presentate ad una competizione/concorso di 5 giorni. Al giorno d’oggi, il poetry slam è diventato una forma d’arte internazionale ed è presente, oltre che negli Stati Uniti, anche in Europa (tra gli altri, in Germania, nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna, in Francia e in Italia).