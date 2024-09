“Piano Fvg” presenta il concerto “Vajont – la musica ricorda”. Appuntamento domani 29 settembre sulla diga

In occasione dell’anniversario della tragedia del Vajont, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria e per commemorare le vittime, Piano FVG presenta un concerto in programma domani, domenica 29 settembre, alle 11.00 alla Diga del Vajont, che intreccia musica, natura e creatività, nella speranza che la musica ci aiuti a ricordare, a tramandare e a far crescere in consapevolezza. Prevista la partecipazione della FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni.

«Nella valle c’è un cimitero», «Qualcuno, fortunato, riconosce il suo morto. Gli altri se ne vanno», «Controllori che non controllavano, sapienti che non sapevano, tecnici e ingegneri svuotati d’ingegno», … Questi sono alcuni dei frammenti testuali, presi da documentari, interviste, articoli di giornale dell’epoca, che sono divenuti le didascalie di un poema sinfonico, che tenta di raccontare la catastrofe del Vajont e ciò che era rimasto dopo, il dolore di chi ha perso i propri cari, la sofferenza di chi si è ritrovato senza più niente, la rabbia di chi sapeva che tutto questo sarebbe stato evitabile e non è stato ascoltato. L’elemento principale di questa composizione è un corale, a simboleggiare il coinvolgimento della comunità tutta, intesa come insieme di individui che concorrono a un obiettivo comune, in questo caso uscire dal fango e fare chiarezza sui fatti accaduti, cosa che ha richiesto il superamento di non poche difficoltà e un’assurda quantità di tempo e risorse.

La musica non ha il potere di cambiare il corso della vicenda, ma smuove gli animi e aiuta a ricordare. La composizione Fango è una dedica della compositrice goriziana Maria Beatrice Orlando a tutte le creature umane che non potevano difendersi

Nell’occasione la FVG Orchestra eseguirà anche la Sinfonia n. 6 in Fa Maggiore op.68 “Pastorale” di L.v. Beethoven.

L’evento è ad ingresso libero. Fortemente consigliata la prenotazione a: info@pianofvg.eu