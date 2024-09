XIX edizione di Trieste Next: assegnati i riconoscimenti del Premio Bernardo Nobile di Area Science Park

Sono Leonardo Bissoni e Elia Chizzolini dell’Università di Udine, Nicola Melluso dell’Università di Pisa e Matteo Straccamore dell’Università di Roma La Sapienza i vincitori della XIX edizione del Premio Bernardo Nobile per tesi di laurea o dottorato che abbiano valorizzato l’utilizzo della documentazione e dell’informazione brevettuale, oppure metodologie e tecniche di AI per l’estrazione di contenuti di valore da fonti bibliografiche, o che abbiano esplorato metodologie di foresight, forecast e analisi anticipatoria. A loro un assegno di 2.500 euro ciascuno e la pubblicazione della tesi sul sito web di Area Science Park.

Il Premio è stato istituito da Area Science Park per ricordare Bernardo Nobile, promotore e primo responsabile dell’Ufficio Studi e PatLib del Parco Scientifico e Tecnologico di Trieste, e ha visto nelle sue diciannove edizioni la candidatura di 782 tesi (600 di laurea e 182 di dottorato), provenienti dagli Atenei di tutta Italia. All’ultima edizione sono state ammesse 35 domande.

La Cerimonia di consegna dei Premi si è tenuta ieri sera nella cornice di Trieste Next durante l’evento “Invenzioni e brevetti tra intelligenze artificiali e inventività umana”, che Area ha organizzato in collaborazione con SiS FVG – Sistema Scientifico e dell’Innovazione del FVG. Quattro le categorie dei riconoscimenti:

due premi dedicati alle tesi di laurea o dottorato che abbiano utilizzato e documentato l’uso dei brevetti come fonte di informazione (Categorie 1 e 2);

un premio riservato a tesi di laurea o di dottorato che abbia utilizzato e documentato l’uso di metodologie e tecniche di intelligenza artificiale nell’analisi di dati e informazioni da fonti bibliografiche, con particolare riferimento a brevetti e letteratura scientifica (Categoria 3);

un premio per tesi di laurea magistrale o dottorato di ricerca riguardante un esercizio di foresight, o di forecast o di analisi anticipatoria relativo a temi tecnologici e al loro impatto economico, politico o sociale nel medio e lungo termine (Categoria 4).

Questo il riepilogo delle tesi premiate:

CATEGORIA 1

Vincitore: Leonardo Bissoni

Titolo Tesi: “Artificial Intelligence and Machine Learning in Supply Chain Management: Literature review and Patent Analysis”

Università di Udine | Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale

Motivazione: La Commissione conferisce il Premio a Leonardo Bissoni per la solidità della struttura della tesi e l’esplicitazione dei criteri di ricerca adottati in modo da rispondere perfettamente a quanto richiesto nel Bando. La tesi si applica inoltre a un tema molto pratico come la supply chain, proponendo anche un forecast nel 2035.

CATEGORIA 2

Vincitore: Matteo Straccamore

Titolo Tesi: “Interplay between technologies and development of metropolitan area and firms”

Università di Roma La Sapienza | Dottorato di ricerca in Fisica

Motivazione: La Commissione attribuisce il premio a Matteo Straccamore per la sua sapiente applicazione di tecniche nate in altre discipline a settori specifici.

CATEGORIA 3

Vincitore: Nicola Melluso

Titolo Tesi: “Text Mining for Innovation Measurement”

Università di Pisa| Dottorato in Ingegneria Gestionale

Motivazione: La Commissione decide di conferire il Premio a Nicola Melluso per la disamina efficace e la sapiente combinazione dci tecniche AI con diverse fonti di dato per una metodologia di misurazione dei processi di innovazione; si apprezza in modo particolare l’applicazione della metodologia a dati testuali non strutturati per la sfidante quantificazione e misurazione dei vari aspetti che caratterizzano i processi di innovazione.

CATEGORIA 4

Vincitore: Elia Chizzolini

Titolo Tesi: “The Impact of energy management on commercial seaports: a foresight using the Delphi method”

Università di Udine” | Laurea Magistrale in ingegneria gestionale

Motivazione: La Commissione decide di conferire il Premio a Elia Chizzolini per la sua disamina efficace e la rilevanza delle tematiche e delle metodiche applicate nel rispetto dei contenuti del bando. Il suo contributo originale trova valore nella rigorosa applicazione di una metodologia di foresight a supporto dei decisori nell’analisi e nella gestione di sfide per la sostenibilità e l’energia.

La Commissione ha deciso, inoltre, di attribuire una menzione onorevole ai seguenti candidati per categoria:

Categoria 1: Edoardo Brunello (Università BOCCONI) per la sua tesi dal titolo InsuTechs and Big IT Companies Entering the Insurance Industry: Evidence from U.S. Patents e per l’applicazione di metodologie di analisi brevettuale ad una tematica inconsueta e non ovvia;

Categoria 2: Giordano Vito (Uni. PISA) per la sua tesi di dottorato dal titolo Engineering Tech Mining: Mixing Engineering Design and Tech Mining for Innovation Management e per il legame che il suo lavoro stabilisce fra bibliometria e tecniche di text mining nell’individuazione dei problemi, la loro soluzione e l’analisi dei benefici;

Categoria 4: Irene Spada (Uni. PISA) per la sua tesi di dottorato dal titolo Innovating Curriculum Design in Higher Education with Text Mining per il suo utilizzo del text mining finalizzato all’analisi di dati su domanda e offerta di competenze, opportunità di lavoro e programmi scolastici per consentire una progettazione dei curricula scolastici in linea con le esigenze dalla Transizione Digitale e dell’Industria 4.0;

Categoria 4: Luigi Cesarini (IUSS Pavia) per la sua tesi di dottorato dal titolo Rischi Idrometereologici, Geologici, Chimici ed Ambientali e per il suo uso di una metodologia innovativa basata su intelligenza artificiale e declinata in vari ambiti, oltre a quello di riferimento specifico.