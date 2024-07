Prosegue la concentrazione di potere nell’editoria del Nordest. NeM (editore dei quotidiani di Veneto e Fvg) acquisisce il controllo di Post Eventi

Il gruppo ItalyPost si avvia a chiudere un ’24 in crescita del 30% e prevede di raggiungere i 5 mln nel ’25. In questo piano di sviluppo rientra l’operazione, chiusa oggi, di vendita del 51% di Post Eventi a Nord Est Multimedia. Si è chiusa oggi l’operazione di acquisizione del 51% delle quote societarie di Post Eventi, la società di eventi facente capo a Post Editori, che organizza tra gli altri i Festival Città Impresa, la Green Week, il Galileo Festival e Trieste Next, da parte della società NEM (Nord Est Multimedia) già proprietaria di quotidiani In Veneto e in Fvg (Il Piccolo e Il messaggero Veneto) e di rete televisive locali.

Post Editori, che deteneva il 90% di quote, e Alessandra Pizzi, l’attuale amministratore delegato, che deteneva il 10%, manterranno rispettivamente il 44% e il 5% delle quote di Post Eventi. Contestualmente Alessandra Pizzi è stata confermata nel ruolo di amministratore delegato. L’operazione si inquadra in una strategia – avviata da Post Eventi con Nem attraverso forme di collaborazione già dal gennaio scorso – che porterà Post Eventi, che nello scorso anno fatturava poco meno di un milione di euro, a chiudere il 2024 con una crescita di almeno il 50%, per poi raddoppiare il fatturato entro il 2026 attraverso lo sviluppo di nuovi format nelle aree presidiate dal gruppo editoriale Nord Est Multimedia. Per il gruppo ItalyPost, che si avvia a chiudere il 2024 con una crescita almeno del 30% rispetto al 2023, l’operazione si configura come un passaggio utile a rafforzare ulteriormente la sua presenza nazionale e che rientra nel piano che la porterà nel 2025 a raggiungere i 5 milioni di fatturato e circa 200 tra dipendenti e collaboratori. “Per ItalyPost – dichiara Filiberto Zovico – l’operazione si inquadra in una strategia di sviluppo complessivo di tutte le nostre attività di gruppo e permetterà di finanziare la crescita sia della stessa Post Editori, che delle attività nel campo dei media, degli studi e delle iniziative nel mondo delle imprese e delle librerie, che svolgiamo a livello nazionale con particolare attenzione alle grandi regioni industrializzate del Nord. La partnership con Nem – ha aggiunto il presidente e ad di Post Editori – rientra peraltro in un quadro strutturato da anni di collaborazioni sia con i più importanti media nazionali, come L’Economia del Corriere della Sera, sia con media emiliani e lombardi nelle rispettive aree di influenza”.