Sanità: Moretti (Pd), direttore staff e contemporaneamente capo Cisl Fp, Riccardi veramente non sapeva?

«Seppur chiuso al 30 giugno scorso il rapporto di lavoro della Regione (come direttore di staff in direzione centrale Salute) con il segretario regionale della Cisl Funzione pubblica, Nicola Cannarsa, restano forti riserve e perplessità sull’inopportunità di tale incarico, iniziato il primo settembre 2022. Restano lo stupore e la sorpresa date dal fatto che l’assessore Riccardi non fosse a conoscenza del fatto che Cannarsa abbia continuato a ricoprire contemporaneamente i due incarichi per tutta la durata del mandato dirigenziale». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti a margine della risposta alla sua interrogazione alla Giunta regionale in merito all’inopportunità e al conflitto d’interesse relativo al doppio incarico di dirigente regionale della direzione centrale Salute e dirigente sindacale regionale Cisl Funzione pubblica, durato quasi due anni.

«Oggi, nella sua risposta in 3ª commissione alla seconda interrogazione sul tema, Riccardi ha affermato che la Cisl a settembre 2022 (periodo della prima interrogazione presentata sull’argomento) avrebbe formalmente comunicato per iscritto all’assessorato che Cannarsa non rivestiva più il ruolo di segretario sindacale: una cosa non vera visto che, a differenza di quanto lo stesso assessore aveva dichiarato in occasione della risposta alla prima interrogazione, Cannarsa non ha mai smesso di ricoprire il ruolo di segretario della Cisl Funzione pubblica. In attesa di ricevere il contenuto della suddetta nota e tranquillizzando l’assessore Riccardi sul fatto che non ho bisogno di mandanti per le mie interrogazioni, credo che non servano commenti: faccio però fatica a credere, per il livello di conoscenza che l’assessore ha del territorio regionale e degli attori che lì vi operano, non sapesse come stavano davvero le cose».