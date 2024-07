Salute. Liguori (Pat-Civ): Tempi d’attesa prestazioni ancora troppo lunghi

“La recente indagine di Cittadinanzattiva effettuata in tutte le regioni italiane nella seconda metà di giugno si è concentrata sull’analisi dei tempi di attesa di sei prestazioni: prima visita cardiologica, prima visita pneumologica, prima visita ginecologica, prima visita oncologica, ecografia addome completo, mammografia. In Friuli Venezia Giulia, quasi tutte le prestazioni oggetto di indagine, a maggio, sono state erogate ben oltre i giorni previsti”. Lo afferma in una nota Simona Liguori, consigliera regionale del gruppo Patto per l’Autonomia-Civica Fvg. “Fra i casi limite – spiega Liguori – nelle realtà che indicano i tempi di attesa in giorni, segnaliamo le seguenti: nell’Azienda universitaria Friuli centrale, si attendono in media 498 giorni (circa un anno e mezzo) per un’ecografia all’addome programmabile e 394 giorni per una visita ginecologica, sempre con priorità P (quella dei 120 giorni). Attese che vanno oltre il triplo dei tempi previsti dalla legge approvata in Consiglio regionale”. “Dietro ogni giorno di attesa c’è una persona che soffre, una famiglia in ansia, un futuro incerto. Ogni cittadino della nostra regione – ha concluso la consigliera di Opposizione – merita cure tempestive, di qualità e accessibili. Purtroppo siamo ancora molto lontani da questo risultato”. ACON/COM/sm