Riforma statuto Fvg “sartoriale” a favore di un  terzo mandato per Fedriga, denuncia dell’On. Casu (Pd)

“Ribadiamo che quando si approccia lo Statuto del Friuli Venezia Giulia va seguito il principio di autonomia e specialità di quella regione. La modifica di tale Statuto attraverso legge costituzionale è da considerare solo come extrema ratio perché c’è il rischio di rendere ordinarie anche le Regioni a statuto speciale con un vulnus dell’assetto istituzionale. Non servono petizioni di principio ma disegni riformatori. La riforma sembra molto più un favore nei confronti dell’attuale governatore Fedriga verso il suo terzo mandato”. Lo dichiara il deputato Andrea Casu, Segretario d’Aula a Montecitorio, intervenendo sulle modifiche alla legge costituzionale sullo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. “Quindi nessuna nuova cassetta degli attrezzi senza sapere quale sia l’esito compiuto, atteso e perseguito. Siamo favorevoli a enti sovracomunali non elettivi e alla stabilizzazione del numero dei consiglieri regionali in Fvg ma non pensiamo che sia necessaria una riforma costituzionale”, aggiunge.