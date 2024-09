“A caccia di storie! Animali fantastici e dove trovarli” al MAN di Cividale una visita a misura di famiglia

Sarà un appuntamento speciale, interamente dedicato alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie, quello organizzato da Damatrà Onlus al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, anteprima dell’undicesima edizione di Bestiario Immaginato.

Speciale, non solo per i piccoli, che si imbatteranno in una serie di animali fantastici, andando alla scoperta di storie sepolte e imparando il misterioso lavoro che fa chi segue le tracce della storia. Ancor di più perché, in tutto questo, saranno accompagnati da un gruppo di ragazzi, coordinati sempre da Damatrà, che si occuperanno di guidare i più piccoli alla scoperta di un bestiario immaginato tra le pieghe di un patrimonio archeologico inestimabile, come quello conservato al MAN. Un progetto, questo, realizzato grazie al bando cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che rientra all’interno delle giornate del Patrimonio Europeo.

Domenica 29 settembre, dalle 15 alle 16.30, le bambine e i bambini (dai 6 anni), accompagnati dai loro genitori, saranno dunque guidati alla scoperta delle sale del Museo. Terminato il percorso museale è previsto anche un laboratorio creativo. Per partecipare all’evento sarà anche possibile raggiungere la città Ducale con i mezzi pubblici, grazie alla collaborazione con la FUC – Ferrovie Udine Cividale.

L’andata in bus dal piazzale esterno della stazione di Udine è alle 13.42, mentre il ritorno dalla stazione di Cividale alle 17.50. I bambini e le bambine sotto i 12 anni, accompagnati, viaggeranno gratuitamente promuovendo lo slogan “Sostieni l’ambiente, Viaggia con i mezzi pubblici!”. Allo stesso modo, anche l’ingresso al Museo sarà gratuito per i bambini, mentre avrà un costo di 6 euro per gli adulti, che diventeranno due presentando il biglietto FUC. I posti per l’evento al Museo saranno limitati, perciò sarà obbligatoria la prenotazione contattando il Museo Archeologico nazionale Cividale del Friuli via mail (museoarcheocividale.biglietteria@cultura.gov.it) oppure al telefono (0432.700700).

BESTIARIO IMMAGINATO – “Bestiario Immaginato” è un festival diffuso e uno spazio temporaneo di creazione che utilizza la mediazione artistica, lo spettacolo dal vivo, la multimedialità e il fare creativo dei più piccoli per raccontare il presente e il forte desiderio di riallacciare i legami sociali e di fare delle nostre relazioni un’opera d’arte. Una produzione di Damatrà Onlus, grazie alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia realizzata con la collaborazione di CSS Teatro Stabile d’Innovazione del FVG, Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, Puntozero società cooperativa, Invasioni Creative e Fierascena APS Con il contributo e la Partnership della Comunità Collinare del Friuli, del Comune di Colloredo di Monte Albano, Comune di Fagagna, Comune di Gorizia, Comune di Moruzzo, Comune di Pagnacco, Comune di Remanzacco, Comune di San Giovanni al Natisone, comune di San Vito di Fagagna, Comune di Tavagnacco Con il sostegno della Banca di Udine Credito Cooperativo e Fuc Ferrovie Udine Cividale.

https://bestiarioimmaginato.damatra.com