Ritornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio. Manifestazione culturale con visite guidate nei musei e nei luoghi della cultura

Ritornano anche quest’anno le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa con visite guidate nei musei e nei luoghi della cultura. Quest’anno in Italia le Giornate si terranno sabato 28 e domenica 29 settembre con il coordinamento del MiC – Ministero della Cultura. Il tema “Patrimonio in cammino” riprende lo sloganeuropeo “Routes, Networks and Connections”, scelto dal Consigliod’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione.

SABATO 28 SETTEMBRE

Trieste – Antiquarium di Via del Seminario via del Seminario, 2

Apertura straordinaria dell’area archeologica Ore 10.00-12.00 Ore 18.00-20.00 All’interno dell’Antiquarium sarà possibile osservare il tratto delle mura tardorepubblicane volute da Ottaviano nel 33-32 a.C. per difendere la colonia di Tergeste, arroccata sulla sommità del colle di S. Giusto. All’inizio del II sec. d.C. le mura, ormai defunzionalizzate, servirono da struttura di contenimento e di terrazzamento per gli edifici costruiti a monte: qui si trovauna vasca pavimentata in cotto, probabilmente impiegata nella lavorazione dell’olio. Ingresso libero (fino al limite di capienza massima)

Trieste – Basilica Paleocristiana via della Madonna del Mare, 11

Apertura straordinaria dell’area archeologica Ore 18.00-20.00 Sarà possibile visitare l’edificio a croce latina, con abside poligonale, che fu costruito in due momenti, tra l’inizio del V e l’inizio del VI secolo. Di notevole interesse è la pavimentazione a mosaico, di due differenti fasi: la prima mostra decorazioni geometriche bianche e nere, la seconda si arricchisce di motivi policromi. Nel tappeto musivo più recente è interessante la presenza di iscrizioni che riportano i nomi e le professioni dei benefattori della chiesa. Sono previste brevi visite guidate cadenzate, a ciclo continuo, senza prenotazione. Ingresso libero (fino al limite di capienza massima)

Duino Aurisina – Grotta del Mitreo

Apertura straordinaria dell’area archeologica Ore 10.00-12.00 (Con ritrovo alle ore 9.45 alla Stazione della Guardia forestale di Duino) Ore 15.30-18.30 visite guidate gratuite su prenotazione, fino a esaurimento posti disponibili (Per le visite guidate il ritrovo è alle ore 15.00 e alle ore 17.00 alla Stazione della Guardia forestale di Duino) Attraverso un sentiero carsico si parte alla scoperta del paesaggio antico, molto diverso da quello attuale, e della Grotta del dio Mitra, divinità di origine iranica connessa con il ciclo del sole e delle stagioni. La grotta, frequentata fin dall’età neolitica, fu adattata in epoca romana (dal II al V secolo d.C.) a luogo di culto del Mitraismo, religione salvifica giunta nella Roma imperiale grazie alle legioni di stanza in Oriente. Si consiglia di provvedersi di calzature sportive adeguate. In caso di maltempo l’evento potrebbe essere annullato previa comunicazione sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ SABAP.FVG . Ingresso libero (fino al limite di capienza massima) Prenotazione obbligatoria per le visite guidate al seguente link: https://sabapfvg.cultura.gov. it/giornate-europee-del- patrimonio-28-29-settembre- 2024/

Aquileia – Casa Bertoli via Patriarca Popone, 6

Apertura straordinaria e visite guidate Ore 15.30 – 18.00 Ultimo ingresso ore 17.30 Visite guidate alla casa e al giardino del primo studioso di antichità di Aquileia, Giandomenico Bertoli, con illustrazione degli affreschi medievali e dei materiali lapidei reimpiegati. Nell’occasione verrà ricordato il novantesimo anniversario della costruzione della via Sacra realizzata dall’Associazione Nazionale per Aquileia APS. Per maggiori info: assaquileia@libero.it A cura dell’Associazione Nazionale per Aquileia APS, in collaborazione con la Soprintendenza ABAP FVG e il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia Ingresso libero, a piccoli gruppi, senza prenotazione

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Trieste – Palazzo Economo piazza della Libertà, 7

Soprintendenza: tra storia e collezionismo – Evento SABAP 100 Apertura straordinaria e visite guidate Ore 9.30-13.30 Le porte di Palazzo Economo, in occasione delle celebrazioni del centenario della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, si apriranno per un viaggio attraverso la storia di questa istituzione. Al primo piano, nella splendida cornice dell’atrio di ingresso, sarà possibile apprezzare la mostra “100xSABAP100”, un’esposizione fotografica organizzata in occasione del centenario della Soprintendenza, per ripercorrerne la storia attraverso 100 immagini evocative tratte dagli archivi fotografici. Al secondo piano, tra gli specchi del Salone piemontese, sarà eccezionalmente esposta una selezione di calici ottocenteschi provenienti dalla collezione di vetri di Boemia di epoca biedermeier di Umberto Cappellani, acquistati dallo Stato negli anni ’50 per creare un Museo delle arti applicate a Trieste a completamento della collezione Eugenio Garzolini. Prenotazione obbligatoria al link: https://tinyurl.com/sabap-100- 1000 (ore 10.00) https://tinyurl.com/sabap-100- 1130 (ore 11.30)

Trieste – Basilica Paleocristiana via della Madonna del Mare, 11

Apertura dell’area archeologica Ore 10.00-12.00 Sarà possibile visitare l’edificio a croce latina, con abside poligonale, che fu costruito in due momenti, tra l’inizio del V e l’inizio del VI secolo. Di notevole interesse è la pavimentazione a mosaico, di due differenti fasi: la prima mostra decorazioni geometriche bianche e nere, la seconda si arricchisce di motivi policromi. Nel tappeto musivo più recente è interessante la presenza di iscrizioni che riportano i nomi e le professioni dei benefattori della chiesa. Ingresso libero (fino al limite di capienza massima)

Udine – Casa secolare delle Zitelle via Zanon, 10

Restituzione di cinque opere restaurate a cura della Soprintendenza SABAP FVG Ore 10.30-12.30 La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia organizza la restituzione alla Casa secolare delle Zitelle di cinque opere ricoverate e restaurate presso il laboratorio di restauro di Palazzo Clabassi, nostra sede storica. L’intervento è stato eseguito dalle restauratrici della Soprintendenza, che per l’occasione racconteranno le operazioni eseguite e i risultati ottenuti. L’evento si svolgerà presso la Casa secolare delle Zitelle in via Zanon n. 10. Le opere potranno essere visionate in una sala al piano terra vicino l’ingresso principale, trasportate in sicurezza per l’occasione dai volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, la cui collaborazione con la Soprintendenza è consolidata ormai da anni. Ingresso libero; per motivi di sicurezza l’accesso è consentito fino al limite di capienza massima della sala.

Pordenone – Villa romana di Torre via Vittorio Veneto, dentro il Parco comunale del Noncello