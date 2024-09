Domani a Venzone presentazione del nuovo percorso 10mila passi

“FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”, al via il nuovo ”Percorso natura di Venzone” sarà presentato venerdì 27 settembre, alle ore 17, nella sala Consiliare del Municipio di Venzone.

Il programma prevede: i saluti del Sindaco, Mauro Valent, del presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli e di Andrea Iob, del Dipartimento di Prevenzione ASUFC. Seguirà la presentazione del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10.000 passi di salute”, a cura di Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale Federsanità ANCI FVG e Laura Pagani, del Dipartimento Scienze Economiche Statistiche Università di Udine, Stefano Lazzer, coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Motorie, Dip. Area Medica UNIUD e Alessia Del Bianco Rizzardo, Area Cultura PromoTurismo. “Il percorso natura di Venzone” sarà illustrato dalla vice sindaca di Venzone, Corinna Madrassi. A seguito delle previsioni meteo la passeggiata sul percorso è stata rinviata nel mese di ottobre.

Il progetto “FVG IN MOVIMENTO.10 mila passi di Salute”, a cui aderiscono ben 91 Comuni per 82 percorsi, è sostenuto (dal 2018) dalla Regione FVG- Direzione centrale Salute- e attuato sull’intero territorio regionale con il coordinamento di Federsanità ANCI FVG insieme alla DC Salute, in collaborazione con i Dipartimenti Scienze Economiche e Statistiche e il Corso di Laurea magistrale in Scienze Motorie, del Dipartimento Area Medica dell’Università di Udine e PromoTurismo FVG, insieme ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie (ASUGI, ASUFC e ASFO). La finalità è quella di attuare il “Piano Regionale della Prevenzione” – “Comunità Attive”, promuovere sani stili di vita, a partire dal movimento che – insieme alla corretta alimentazione – previene numerose patologie cardiovascolari, diabete, muscoloscheletriche etc. e promuove salute, benessere, invecchiamento attivo e contrasta la solitudine (camminate in gruppo). Con tali obiettivi è fondamentale il ruolo attivo dei Comuni, insieme agli Ambiti sociosanitari, medici di medicina generale, farmacie, associazioni locali e Gruppi di cammino e tutti i principali attori della Rete per la salute e welfare sul territorio. Per info e aggiornamenti www.federsanita.it e pagina FB fvginmovimento

Il “Percorso Natura”, di Venzone è lungo 3 km. e offre la possibilità di essere fortemente immersi nella natura e, nel contempo, vicino ad un centro abitato ricco di storia e architettura. L’itinerario, si snoda su asfalto e percorsi sterrati ed è alla portata di tutti. L’intera camminata si sviluppa alle pendici del Monte Plauris. Si parte da via S. Leonardo e si raggiunge la “Strada del vallo”, attorniato da alberi bassi che durante la stagione primaverile spiccano per la bellezza dei colori. Proseguendo si lambisce la borgata di Sottomonte e la passerella pedonale sul torrente Venzonassa, da cui si possono ammirare i versanti boscati della montagna e suggestivi scorci sugli orti e giardini privati, i quali durante l’arco delle stagioni esplodono nelle colorazioni pi varie. Si prosegue fino al Piano di Santa Caterina. Il tragitto è immerso nelle aree boscate, con essenze arboree tipiche, tra cui noccioli e acacie, da cui è possibile scorgere scoiattoli e altri animali selvatici. Nel Piano di Santa Caterina si trova l’omonima antica Chiesa. Da qui si possono ammirare i prati a ridosso della boscaglia, oggetto di tradizionali scampagnate pasquali, oltre che scorci panoramici sulla cittadella medioevale. Scendendo lungo via Santa Caterina, una strada asfaltata costeggiata da alberi che formano una volta “a botte”, si raggiunge l’ingresso del Parco Nino Madrassi. Da qui si attraversa una parte del parco meno nota, ma ugualmente interessante dal punto di vista naturalistico. Il tratto finale del Percorso Natura porta dal Parco Madrassi, all’ingresso al campo sportivo e alla palestra di Venzone, per poi terminare nel Piazzale delle scuole. Il tragitto è garantito da un ampio marciapiede. L’itinerario termina vicino all’area sportiva di Venzone, dove vengono svolte numerose attività dilettantistiche seguite dal pubblico di appassionati.