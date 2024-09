Scomparsa dei ghiacciai in FVG dimostra la necessità di azioni concrete ed immediate e sul cambiamento climatico

“Il cambiamento climatico non è un rischio lontano, è una realtà che stiamo vivendo già, ogni singolo giorno. Il riscaldamento globale sta distruggendo i nostri ghiacciai, alterando i nostri ecosistemi e mettendo a rischio il futuro dei nostri giovani: in Friuli Venezia Giulia, abbiamo assistito al declassamento del ghiacciaio del Canin, ormai ridotto a ‘glacio-nevato’, e alla quasi scomparsa di quello sul Triglav.”

“Non si tratta solo di temperature record o eventi estremi che colpiscono la nostra regione, che già sono un grave problema, ma la crisi è globale e richiede azioni decise. Purtroppo, i nostri rappresentanti al governo regionale e nazionale continuano a rimanere immobili di fronte a questa emergenza. Si riempiono la bocca di slogan ‘green’ mentre assistiamo alla lenta agonia dei nostri ecosistemi. Da anni io mi batto per politiche serie e concrete. Fin da quando ero Sindaco di Udine, ho promosso il PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) tra i pochi sindaci ad aver raggiunto l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni entro il 2020 rispetto al 2006. Ho incentivato la mobilità sostenibile, spingendo per l’uso della bicicletta e dei mezzi pubblici. Come Consigliere regionale di opposizione, ho proposto misure per ridurre l’uso dei combustibili fossili, come la fine dei contributi a chi consuma più benzina e incentivi per la sostituzione delle caldaie a gasolio. Sono proposte che potrebbero fare una differenza, ma che vengono sistematicamente ignorate ogni volta da chi ci governa.”

“Però il tempo delle parole vuote è finito: non basta più proclamare il Friuli Venezia Giulia prima ‘Regione green’ in Italia, bisogna agire concretamente. Mentre noi continuiamo a parlare, infatti, i ghiacciai si sciolgono, il rischio di eventi meteorologici estremi cresce e rischiamo di accelerare la scomparsa di innumerevoli specie tra cui la nostra. È inaccettabile che, di fronte ad una crisi di questa portata, la Giunta regionale e il Governo nazionale non stiano facendo abbastanza! La retorica dell’ambientalismo delle promesse, praticato dall’Assessore Scoccimarro è sterile se non dannoso. La situazione dei nostri ghiacciai dovrebbe far scattare un campanello d’allarme ai nostri governanti. Il cambiamento climatico non aspetta le agende politiche o i compromessi elettorali… Non mi stancherò mai di ripetere che dobbiamo mettere in campo misure concrete per ridurre le emissioni di CO₂ e altri gas climalteranti. Non c’è più tempo da perdere. Dobbiamo agire ora, o saremo tra le ultime generazioni della nostra specie.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.