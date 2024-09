Protesta dei medici, Liguori consigliera regionale di Civica FVG : “una battaglia giusta”

“La situazione critica che sta investendo il sistema sanitario regionale non può più essere ignorata. Come consigliera regionale di Civica FVG, esprimo pieno sostegno alla mobilitazione dei medici, che oggi si trovano a dover affrontare turni massacranti, mancanza di personale e risorse, senza alcuna garanzia sul recupero delle ore lavorative straordinarie. È inaccettabile che chi garantisce la nostra salute sia costretto a operare in condizioni così difficili,” dichiara Simona Liguori.

La consigliera sottolinea come la protesta dei medici, riuniti in agitazione presso l’AsuFc (Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale), rappresenti un grido d’allarme che la politica non può più ignorare. “La carenza di medici e personale sanitario sta colpendo in modo drammatico le specialità più delicate, come già evidenziato dai sindacati (Fp Cgil, Uil Fpl e Anaao Assomed), e i concorsi che vanno deserti sono un chiaro segnale di un problema sistemico. Senza una risposta concreta e immediata da parte dell’amministrazione regionale, rischiamo di compromettere la qualità dell’assistenza ai cittadini e di aggravare ulteriormente le già lunghe liste di attesa.”

Simona Liguori conclude sottolineando l’urgenza di trovare al più presto soluzioni che tutelino i diritti dei medici e la salute dei cittadini. “Non è solo una questione di diritti dei lavoratori, ma di salvaguardia della sanità pubblica e del benessere della comunità.”