Serena Pellegrino attacca il presidente Mazzolini: “La sua misoginia e arroganza si manifesta ogni qualvolta ne ha la possibilità”

Parole dure quella della Consigliera regionale d’opposizione Serena Pellegrino contro il consigliere di maggioranza Stefano Mazzolini che, spiega Pellegrino, manifesta ogni qualvolta ne ha la possibilità, misoginia e arroganza. “Ancora una volta in Consiglio regionale, precisa la Vice Presidente del Gruppo Misto, la spocchiaggine di un consigliere di maggioranza nel declinare al maschile la figura delle consigliere che intervengono nella discussione è totalmente irrispettosa”. “La cosa più grave, e che non depone affatto in suo favore, è che questo consigliere stava ricoprendo la funzione di Presidente del Consiglio. Non siamo più disposte – conclude l’esponente di Opposizione – a sorvolare sulla maleducazione e la villania di alcuni componenti la maggioranza che governa questa regione che manifestano ogni qualvolta lo possono, alterigia, misogenia e mancanza di rispetto delle componenti il Consiglio e la loro figura istituzionale.”