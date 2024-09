Stagioni ERT 2024/2025: al via la raccolta abbonamenti

Anche quest’anno in alcuni teatri sarà possibile personalizzare l’abbonamento scegliendo tra uno spettacolo della rassegna Altri Linguaggi e uno di In Scena!, ma la novità è che potrai anche optare per il cumulativo e goderti tutte le serate programmate. Inoltre, ti ricordiamo che è possibile utilizzare la Carta del Docente oppure la Carta della Cultura e del Merito per sottoscrivere un abbonamento nei nostri teatri. In questo caso è necessario contattare la Biglietteria a questo indirizzo: biglietteria@ertfvg.it