Da lunedì prossimo presso l’Enoteca Eataly Trieste vernice della mostra collettiva “Fuori Rotta”

Dal 1° al 18 ottobre 2024 l’Enoteca Eataly di Trieste ospiterà la mostra “Fuori Rotta”, esposizione collettiva organizzata da Le vie delle Foto in collaborazione con Atelier ’53 Amèbe. Alla sua prima edizione, la rassegna espositiva, unica nel suo genere, riunirà una quarantina di talentuosi fotografi e pittori, offrendo loro l’opportunità di esporre le proprie opere in un contesto prestigioso come Eataly, partner ufficiale della Barcolana 56.

La mostra “Fuori Rotta” gode del patrocinio della Barcolana 56 ed è inserita nel calendario delle attività A Terra dell’evento. A corredo della rassegna sarà realizzato un catalogo, disponibile su prenotazione scrivendo all’indirizzo email: leviedellefoto@gmail.com.

L’inaugurazione avrà luogo lunedì 30 settembre alle ore 18.00 al piano terra dell’Enoteca Eataly Trieste, in Riva. Il programma prevede la presentazione del libro “Te son bela come el cul dela padela” di Linda Simeone aka Miss. Diga Cro (White Cocal Press) aggiornato con lo speciale inserto Parolaze a bordo, la presentazione di magliette a tema nautico realizzate da Marina Coceani, la lettura di poesie a cura di Stefania Marcotti e Gabriella Cominotti e il Vernissage della mostra. Linda Simeone e Marina Coceani saranno accompagnate nella presentazione da Romana Olivo, veterana conoscitrice della lingua triestina che tiene corsi di recitazione dialettale presso l’Università della Terza età.

La sede dell’evento

Il nome Eataly nasce dalla fusione di “EAT” (mangiare) e “ITALY”, rappresentando la filosofia di mangiare italiano. Eataly celebra non solo la cucina italiana, ma anche la sua tradizione enogastronomica, con un focus su qualità, sostenibilità e accessibilità. Riunendo piccole aziende artigianali, offre prodotti di alta qualità, come pasta, vino e formaggi, mantenendo un rapporto diretto con i produttori. Fondato nel 2007, Eataly si impegna a rendere eccellenze gastronomiche italiane accessibili, raccontando la storia e i volti dietro i prodotti.

Artisti partecipanti:

Miriana Bertocchi

Giulio Zoli

Roberto Micol

Fulvio Musina

Barbara Seculin

Micaela Martellani

Francesca Pegorer

Loredana Spadaro

Daniela Poiani

Michela Grassi

Francesca Gaspardis Florio

Giuliana Stuparich Esmy

Claudio Martincic

Daniela Rizzo

Giovanni Bacchetti

Maya Ivkovic

Carla Fiocchi

Elisabetta Ziani

Barbara Mapelli

Massimo Arancio

Giuseppe D’Iglio

Laura Fabbro

Fotografi partecipanti:

Riccardo Cettolin

Mario Coppola

Martina De Faveri

Alberto Dotti

Arianna Favaretto

Athanasios Fitsios

Francesca Gherro

Gabriella Lessio

Paola Lunghini

Gerardo Oliverio

Enrico Panusca

Lorenzo Parenzan

Cinzia Platania

Alessandra Pollina

Enrica Puddu

Max Ranchi

Eleonora Sabatini

Monica Spinazzè

Bettina Todisco

Dario Violin

Andrei Vukolov

Lettura delle poesie:

Stefania Marcotti e Gabriella Cominotti