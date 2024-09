Percoto canta: La serata della 37a edizione in programma sabato al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Si alza il sipario sulla finalissima della 37a edizione di Percoto Canta, il festival diventato un punto di riferimento per cantanti provenienti da tutto lo Stivale. I 12 finalisti, infatti, saliranno sabato 28 settembre alle 20.45 sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine per contendersi il super premio di 10 mila euro messo a disposizione dal Nuovo Imaie, il prestigioso Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori.

«Una piccola Sanremo – commenta il direttore artistico di Percoto Canta, Nevio Lestuzzi – dove le canzoni si mescolano allo spettacolo e dove a giudicare sarà una giuria d’eccezione, composta da grandi nomi della scena nazionale e internazionale, oltre che da una qualificata giuria di giornalisti oltre a quella popolare del pubblico intitolato all’indimenticabile figura di Mons. Lauro Minin».

I concorrenti



I 12 cantanti in gara, che si cimenteranno ciascuno con un brano inedito e una cover, saranno accompagnati dal vivo da un’orchestra composta da 25 musicisti professionisti e la sezione archi sarà composta dai musicisti dell’orchestra giovanile “I Filarmonici Friulani”.

Ecco chi salirà sul palco del Nuovo di Udine: Momi (Codroipo – Ud), Daniele Cortello (Eraclea – Ve), Angela Cotterle (Trieste), Andrée Di Foggia (Grimoli – Ar), Silvia Lovicario (Brescia), Chiara Marinoni (Soncino – Cr), Sebastiano Mocci (Quartu Sant’Elena – Ca), Margherita Pettarin (Gorizia), Suzan (Trentola Ducenta – Ce), Andrea Sterrantino (Carvico – Bg), Luca Vidale (Lozza – Va), Martina Zerjal (Trieste).

La serata



Ricca di sorprese e musica la serata che sarà presentata da Luca Ferri e Giorgia Bortolossi e che sarà trasmessa in diretta su Radio Gioconda. Non mancherà poi, come sempre, il momento dedicato alla solidarietà, visto che Percoto Canta è da sempre vicina all’Aisla, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Spazio, ovviamente, alla grande musica con i brani eseguiti dai cantanti che compongono la giuria di qualità, accompagnati come per tutti i concorrenti, rigorosamente dal vivo, dalla Percoto Canta Band.

Il premio internazionale

A margine del contest canoro, infine, si affianca anche il Premio Internazionale Percoto Canta, assegnato a cittadini italiani residenti all’estero. Il premio 2024 va alla cantautrice e pianista originaria di Sesto al Reghena (Pn), ma residente in Gran Bretagna, Aurora Rays. L’iniziativa, è organizzata in collaborazione con Ente Friuli nel Mondo che così vuole dare visibilità ad artisti italiani residenti all’estero e operanti nei settori della musica e dell’arte.