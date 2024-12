The NuVoices Project accende il Natale del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli ospite d’eccezione Leslie Sackey

La stagione musicale del Teatro Pasolini di Cervignano – curata da Euritmica – chiude il 2024, venerdì 20 dicembre alle 20.45, con un appuntamento dal sapore squisitamente natalizio, nella tradizione gospel e spiritual. Sul palco, l’ensemble diretto da Rudy Fantin, The NuVoices Project, accompagnato per l’occasione da un ospite d’eccezione: Leslie Sackey, cantante degli “Hallelujah Gospel Singers” di Cheryl Porter e frontman dei Soul System, vincitori della decima edizione di X Factor Italia.

The NuVoices Project è una formazione vocale diretta e curata dal M° Rudy Fantin, che nasce a Udine come evoluzione del FVG Gospel Choir. Negli oltre vent’anni di attività ha proposto repertori che spaziano dal pop-rock al gospel tradizionale e contemporaneo, dal soul alla musica italiana e friulana, sempre riproposti in chiave moderna, innovativa e inedita.

Il gruppo ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali, esibendosi all’Arena di Verona, nel Duomo di Milano, e recentemente anche all’estero, a Londra al Music and Arts Global e in Irlanda al Cork International Choral Festival. Ha inoltre collaborato con artisti di fama, come Donald Lawrence, Neri Per Caso, Mylious Johnson, Noa, Stevie Wonder, Mario Biondi, l’Orchestra di Lubiana, Adriano Celentano e molti altri.

La serata è arricchita dalla partecipazione di Leslie Sackey, cantante soul dalla voce eccezionale, che riesce a colpire l’anima di chi ascolta. Sackey ha iniziato a cantare all’età di 6 anni e a 15 anni è già corista di molti artisti gospel di fama internazionale. La sua carriera musicale è una escalation: dalla collaborazione con l’artista americana Cheryl Porter, alla vittoria della decima edizione di X Factor con i Soul System, e le prestigiose collaborazioni con Eros Ramazzotti, Zucchero, Fadi, Giorgia.

Per l’occasione, con la cura e gli arrangiamenti di Fantin, verrà proposta una raccolta di brani gospel tradizionali e contemporanei, che accompagnerà gli spettatori del Pasolini nella profonda atmosfera natalizia afroamericana.

I biglietti per il concerto (intero € 15,00/ridotto € 12,00/studenti € 8,00) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Pasolini, piazza indipendenza 34 a Cervignano del Friuli (tel. 0431.370273) e online sul sito vivaticket.it.