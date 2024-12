A Tolmezzo domani il concerto spettacolo “Christmas is coming”

Domani (Sabato 14 dicembre) al teatro Candoni il concerto spettacolo “Christmas is coming”. Protagonisti i “Freevoices show choir” . Natale sta arrivando! Sabato 14 dicembre, alle 20.30, al teatro Candoni di Tolmezzo, è in programma il concerto spettacolo “Christmas is coming”, il primo dei due eventi musicali organizzati dal Comune di Tolmezzo, in collaborazione con la Fondazione Luigi Bon e il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Protagonisti della serata i “Freevoices show choir” che coinvolgeranno gli spettatori in un autentico viaggio dentro lo spirito natalizio.

“Christmas is coming” si presenta come una esplorazione di generi che, pur nel solco di una consolidata tradizione, vogliono attraversare tutto un mondo musicale nelle sue diverse espressioni e peculiarità. Il repertorio natalizio offre un panorama ricchissimo e diversificato che va dalla carol anglosassone, allo spiritual, al canto di tradizione fino al cantautorato italiano. A interpretarlo i Freevoices che si esibiranno in una performance dove al canto si unirà la coreografia, cifra originale di questo “show choir”. La scelta dei brani, la forza trascinante delle coreografie curate da Marco Rigamonti (Teatro Litta Milano), promettono di regalare fin da subito un’occasione di buona musica e di autentico divertimento, un dono prezioso per vivere la festa del Natale. Ingresso libero.