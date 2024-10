Tra vinili, biciclette e moto il nuovo “Giro a Casarsa della Delizia”

Nasce “Giro a Casarsa della Delizia” la nuova manifestazione autunnale, voluta dall’Amministrazione comunale, che tra il 19 e 20 ottobre vedrà svolgersi 25 eventi per tutti i gusti e le età in maniera diffusa sul territorio. Filo conduttore del progetto il piacere di “fare un giro” alla scoperta delle eccellenze casarsesi e di “incontrarsi in giro” condividendo momenti felici. Un percorso “circolare” che parte da Casarsa e arriva…a Casarsa in un unico grande weekend, utilizzando come simbolo la forma del cerchio che rimanda sia alle ruote delle bicicletta e delle moto d’epoca che ai vinili, oggetti al centro di alcuni degli appuntamenti in programma (le uscite cicloturistiche e la mostra mercato di dischi d’epoca). Inoltre visite alle chiesette storiche, degustazioni degli esercenti locali (c’è perfino il biscotto dedicato al “giro” e l’aperitivo in tema), giochi da tavolo, musica, arte, cultura, mercatino dei sapori a km zero, eventi per bimbi e famiglie (tra i quali la caccia al tesoro), scambio di libri, mostre, visita guidata itinerari pasoliniani, teatro e tanto altro ancora.

L’iniziativa – intrapresa dall’Amministrazione comunale attraverso l’Assessorato al Turismo, l’Assessorato al Commercio – Agricoltura – Artigianato e l’Assessorato alla Cultura – rientra ne “Il sogno di una cosa: itinerari turistici pasoliniani”, progetto di promozione turistica del territorio locale sostenuta dall’Assessorato regionale al turismo del Friuli Venezia Giulia.

“Giro a Casarsa della Delizia” coinvolge Pro Casarsa della Delizia, Par San Zuan, commercianti, aziende, associazioni e parrocchie locali, il Centro studi Pier Paolo Pasolini, il Progetto Giovani e LaLuna come spiegano il sindaco Claudio Colussi, l’assessore al turismo Cristina Gallo e l’assessore alle attività produttive Paola Zia.

“Analizzando le manifestazioni che si svolgono nella nostra realtà lungo il corso dell’anno – aggiungono gli amministratori – abbiamo individuato l’autunno come la stagione che aveva meno proposte. Da qui lo spunto per un progetto che coinvolga i cittadini e che allo stesso richiami visitatori promuovendo le nostre eccellenze, diffuso su tutto il territorio comunale da Casarsa a San Giovanni passando anche per Borgo Sile, Versutta e San Floriano. Un’iniziativa di ampio respiro e che proseguirà poi anche nel resto dell’anno visto che in occasione di “Giro a Casarsa della Delizia” presenteremo il nuovo logo del nostro marketing territoriale e il nuovo video di promozione turistica che abbiamo girato negli scorsi mesi sul nostro territorio comunale. Ambedue sono stati sostenuti dalla Regione tramite l’Assessorato regionale al turismo e attività produttive che ringraziamo per l’attenzione e il supporto”.

L’evento di presentazione di logo e video vedrà ospite l’assessore regionale al turismo e attività produttive Sergio Emidio Bini sabato 19 ottobre alle 10 nella sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich . Sarà l’ideale avvio di “Giro a Casarsa della Delizia” e del suo ricco programma consultabile su www.comune.casarsadelladelizia.pn.it.