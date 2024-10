CineART 6 workshop per scoprire le professioni del cinema dai protagonisti del settore

Non si ferma l’impegno di Cinemazero e della sua mediateca nell’impegno alla formazione in ambito audiovisivo, da sempre impegnata nel territorio a supporto della didattica con numerose iniziative.

Con questo slancio è nato il progetto cineART, un nuovo progetto promosso dalla Mediateca di Cinemazero che offre ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 25 anni un’opportunità di formazione nel mondo del cinema e dell’audiovisivo. Realizzato grazie al contributo di Fondazione Friuli e in collaborazione con il Comune di Pordenone e CNA Cinema e Audiovisivo FVG, CineART si propone di creare un ponte educativo tra scuola e professione, offrendo percorsi formativi che ampliano l’azione didattica delle scuole del territorio.

Sei workshop – che inizieranno a ottobre per concludersi ad aprile 2025 – per scoprire le professioni del cinema e dell’audiovisivo direttamente dai professionisti del settore e mettersi alla prova sperimentando le tecniche di scrittura per il cinema, ripresa, regia e montaggio audio-video.

Sarà il regista e sceneggiatore Thomas Turolo a inaugurare il ciclo di appuntamenti martedì 15 ottobre alle 14.30 in Mediateca con Scrittura per il cinema: Dal soggetto alla sceneggiatura per la produzione. Un laboratorio pratico per scoprire come trasformare un’idea in un progetto. Gli incontri proseguiranno poi (sempre di martedì e sempre in mediateca dalle 14.30 alle 17.30) il 22 e 29 ottobre e il 5, 12 e 19 novembre.

Giovedì 17 ottobre al via Regia: Come trasformare un’idea in un film. Insieme al regista Alberto Fasulo i partecipanti e le partecipanti impareranno come creare e coordinare una troupe e quali sono le fasi per la produzione di un’opera cinematografica. Il workshop continuerà poi il 24 e 31 ottobre e il 14, 21 e 28 novembre.

Ultimo laboratorio in programma è Registrazione del suono: La scena sonora con il sound artist Eric Guerrino Nardin. Da venerdì 18 ottobre fino al 29 novembre, 6 lezioni per conoscere da vicino un aspetto fondamentale del cinema. Gli allievi e le allieve registreranno, produrranno e post produrranno un suono per il cinema, scoprendo il mondo della presa diretta e della colonna sonora.

I laboratori continueranno poi anche nel mese di febbraio con nuovi docenti e nuove professioni del cinema tutte da conoscere!

Per info scrivere a didattica@cinemazero.it

CALENDARIO APPUNTAMENTI

martedì 15-22-29 ottobre e 05-12-19 novembre dalle 14.30 alle 17.30 – Mediateca Cinemazero

Scrittura per il cinema: Dal soggetto alla sceneggiatura per la produzione. A cura di Thomas Turolo.

giovedì 17-24-31 ottobre e 14-21-28 novembre dalle 14.30 alle 17.30 – Mediateca Cinemazero

Regia: Come trasformare un’idea in un film. A cura di Alberto Fasulo.

venerdì 18-25 ottobre e 8-15-22-29 novembre dalle 14.30 alle 17.30 – Mediateca Cinemazero

Registrazione del suono: La scena sonora. A cura di Eric Guerrino Nardin