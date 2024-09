Turismo sottosopra: domani a Lignano spettacolo contro lavoro nero e sfruttamento

L’iniziativa è della Filcams Cgil Fvg si svolge nell’ambito di una campagna nazionale per sensibilizzare sulla precarietà e gli illeciti nel settore del turismo che anche nella nostra regione, è in piena attività e registra numeri importantissimi ma quello che non si vede, e che la Filcams Cgil vuole evidenziare, è che il turismo è un settore in cui, più che in ogni altro, proliferano lavoro nero e grigio, spesso sottopagato, e professionalità mortificate. Un settore caratterizzato da precarietà e da illeciti, nel quale la forza lavoro è sfruttata fino all’osso, senza riposi, senza ferie, senza malattia, con turni di lavoro che superano di gran lunga le ore previste contrattualmente, dove gli straordinari non sono retribuiti regolarmente e dove le mance spesso sostituiscono una parte di salario.

Gli imprenditori del turismo, in larga parte, considerano ormai ovvio lo sfruttamento del personale, considerano ovvio che un bagnino invece di dedicarsi alla tutela dei bagnanti debba anche aprire ombrelloni e lettini e pulire la spiaggia, che una cameriera ai piani debba preparare dieci stanze in un’ora, che esperienza e competenze non abbiano il giusto peso nell’inquadramento professionale.

E invece deve essere ovvia l’applicazione del contratto nazionale e delle norme. Deve essere ovvio un salario dignitoso, ovvio il rispetto per le competenze e ovvio pretendere qualità del lavoro.

Ed è per evidenziare lo stato di questo settore che la Filcams Cgil Fvg, mediante la campagna “Turismo SottoSopra” promossa dalla categoria nazionale, vuole condividere riflessioni e pensieri. E lo fa con un’iniziativa, scegliendo un territorio della nostra regione estremamente turistico come Lignano, attraverso un’animazione teatrale, rivolta in primo luogo a chi lavora nel turismo, ma che punta a coinvolgere nella riflessione cittadinanza, turisti e, perché no, gli imprenditori.

L’animazione avrà luogo domani 11 settembre, a Lignano Pineta frontemare, in piazza Marcello D’Olivo, alle ore 18. Sarà una serata che farà sorridere e pensare, grazie alla compagnia Aparte di Laura Pozone, Gianluca Di Lauro e Lorenzo Piccolo che presenteranno lo spettacolo “Il Turismo nel Sottosopra” e punteranno il dito sulle irregolarità del lavoro. Lo faranno con ironia e irriverenza. Presente anche un Dj set a cura di Andrea Della Ricca.

Con questa iniziativa, ancora una volta la Filcams vuole ribadire che il lavoro vale e che sui diritti non bisogna cedere, che il turismo non può continuare ad essere precarietà e sfruttamento e vuole dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori.