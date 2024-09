Social card: Conti (Pd), fatto poco per aiuto a povertà in Fvg. “Faremo nostre proposte in manovra nazionale e regionale”

“In Friuli Venezia Giulia la questione sociale è sotto gli occhi di tutti ma ancora poco è stato fatto per venire incontro alle esigenze delle decine di migliaia di famiglie e persone che vivono al di sotto della soglia di povertà”. Lo afferma la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, in merito all’avvio, anche in Fvg, della social card ‘Dedicata a Te’ a sostegno delle famiglie con un Isee inferiore ai 15 mila euro.

Per la segretaria dem “la social card rischia di essere un buco nell’acqua per le poche famiglie che accederanno alla misura, e una delusione per le moltissime famiglie più bisognose che ne resteranno escluse. Un’illusione di sostegno che il Governo non riesce nemmeno a trasformare in una misura strutturale, che sarebbe molto più necessaria e utile”.

“Noi insistiamo a chiedere che nella prossima manovra nazionale e in quella regionale – precisa Conti – si investa in un pacchetto di misure attive del lavoro, che diano autonomia alle persone facendole accedere a lavori più qualificati e più redditizi. Faremo le nostre proposte, perché non basta mostrare una mano tesa verso i più bisognosi e poi ritrovarci con questi numeri di poveri in Fvg e nel Paese”.