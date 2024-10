Udine: Arte, impresa e partecipazione, eccellenze italiane a confronto a Casa Cavazzini

Un dialogo con le istituzioni culturali che in Italia rappresentano l’eccellenza nella promozione di interventi artistici in impresa. Interventi emersi sempre più nelle agende politiche e culturali a livello regionale che hanno accolto con slancio un trend nazionale e internazionale. Progetti che prevedono un’interazione complessa tra arte e impresa e che si concretizzano nella partecipazione attiva dei dipendenti nei processi di ideazione e produzione di opere d’arte.

E proprio sabato 26 ottobre alle 10.30 a Casa Cavazzini, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine, verrà presentato Unità Delta, progetto di collaborazione arte e impresa promosso dall’associazione culturale Etrarte, curato da Rachele D’Osualdo e realizzato da Giulia Iacolutti nel corso del 2024.

Quella di sabato, sarà l’occasione non solo per la presentazione del progetto, ma anche e soprattutto per un dialogo a più voci che vedrà sedere allo stesso tavolo, moderati da Elena Tammaro, Giulia Iacolutti e Rachele D’Osualdo, e importanti ospiti provenienti dalle istituzioni culturali che in Italia rappresentano l’eccellenza nella promozione di interventi artistici in impresa, Marcello Smarrelli, il direttore artistico della Fondazione Ermanno Casoli di Fabriano (Ancona) e Stefano Coletto della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, affiancato dall’artista Luisa Eugeni.

Il progetto

Unità Delta ha voluto percorrere una strada ben definita, lavorare sul capitale umano dell’impresa Mep Spa di Reana del Rojale (Udine), azienda leader mondiale nella produzione di macchine elettroniche piegatrici per la lavorazione del tondo in ferro per il cemento armato, generando valore attraverso l’inserimento di un’artista, Giulia Iacolutti, nel team aziendale.

Curato da Rachele D’Osualdo e sviluppatosi nell’arco di diversi mesi, il progetto si è strutturato attraverso un percorso di arte relazionale, che ha coinvolto i dipendenti di diversi dipartimenti aziendali. Volto ad analizzare il concetto di alleanza, Unità Delta si è concluso con la produzione di un’opera dall’autorialità condivisa, intitolata Favilla, destinata a essere installata permanentemente nello stabilimento industriale e che ha come principale pubblico proprio i lavoratori e le lavoratrici. Parallelamente, Giulia Iacolutti ha realizzato una serie fotografica destinata a comparire nel calendario aziendale del 2025, intrecciando profondamente l’esito di questa collaborazione con uno strumento editoriale che accompagna quotidianamente i lavoratori in tutto il mondo.

Il progetto ha inteso estendere il concetto di alleanza anche alla comunità locale in cui opera l’impresa, coinvolgendo in un’ulteriore attività laboratoriale le persone utenti di Hattivalab, cooperativa che si occupa di servizi socio-educativi ed assistenziali nell’area delle disabilità.

La tavola rotonda a Casa Cavazzini: gli ospiti

Il percorso e i risultati di Unità Delta saranno quindi presentati sabato 26 ottobre a Casa Cavazzini del Comune di Udine, partner di progetto. Come anticipato, alla tavola rotonda parteciperanno, oltre a Tammaro, Iacolutti e D’Osualdo, altri ospiti che provengono dalle istituzioni culturali che in Italia rappresentano l’eccellenza nella promozione di interventi artistici in impresa.

Marcello Smarrelli è il direttore artistico della Fondazione Ermanno Casoli (FEC) dalla sua istituzione nel 2007. Pioniera nel favorire la relazione tra arte e impresa, la FEC promuove iniziative in cui l’arte contemporanea diventa uno strumento di formazione nelle aziende, capace di innescare processi innovativi che stimolano la creatività e migliorano gli ambienti lavorativi. Un esempio emblematico di questo approccio è “The Game – una partita di calcio a tre porte”, progetto che ha dimostrato come l’arte possa essere un potente strumento di formazione e coesione all’interno delle aziende. Esito finale è stato il film che documenta l’intero processo creativo, acquisito nella collezione permanente del Museo MADRE di Napoli.

Stefano Coletto, curatore dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, a Udine sarà affiancato dall’artista Luisa Eugeni nella presentazione del progetto “Becoming with”, realizzato in collaborazione con l’impresa Orsoni Venezia 1888, storica fornace che produce mosaici in smalto e foglia d’oro a Venezia. Durante il progetto il gruppo interdisciplinare di artisti Sneumbra coordinato da Luisa Eugeni ha studiato i gesti artigianali restituendoli in chiave performativa in un’opera specific immersiva, sviluppata e ambientata all’interno degli ambienti di lavoro della fornace.

Unità Delta si concluderà infine a dicembre con un incontro rivolto a imprenditori e manager grazie alla collaborazione con Animaimpresa e OnArt, sui benefici e potenzialità degli investimenti in arte e sul percorso formativo artistico come opportunità di Responsabilità Sociale d’Impresa, che si terrà il 6 dicembre 2024 presso lo spazio Niduh, Udine.

Unità Delta è realizzato in collaborazione con Mep Spa, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Io Sono Friuli Venezia Giulia, con il partenariato di Animaimpresa, Comune di Udine, Fondazione Ermanno Casoli, Hattivalb, OnArt e con la partecipazione di Fondazione Bevilacqua La Masa. La partecipazione alla tavola rotonda di sabato è libera. Per informazioni www.associazionetrarte.it, etrarte@associazionetrarte.it

