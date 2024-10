Nuovo Teatro Comunale di Gradisca D’Isonzo: ‘Viaggio nella scatola magica’, la visita teatralizzata negli spazi teatrali

Torna l’incredibile ‘Viaggio nella scatola magica’, la visita guidata teatralizzata negli spazi segreti del Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo ideata da ArtistiAssociati e scritta da Enrico Cavallero con Valentino Pagliei, Chiara Cardinali, Letizia Buchini, Camilla Tuzzi, Fulvia Cristin , Giancarlo Schilter/Matteo Clemente.

La visita si svolgerà nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 15.30 e alle 17. Sarà necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati ( teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it oppure chiamando 0481/532317).

Viaggio nella scatola magica svela la magia del teatro con una visita guidata negli spazi più suggestivi e solitamente inaccessibili al pubblico. Rivolgeremo particolare attenzione all’architettura del teatro e alla sua storia, al palco ea come funziona la torre scenica, al tempo stesso, grazie all’interpretazione degli attori che si cimenteranno in brevi pièce, spiegheremo come si lavora in un teatro e quali sono le fasi di un allestimento teatrale, dall’idea iniziale alla messa in scena, per arrivare all’allestimento e realizzazione della rappresentazione che rapisce il pubblico in un mondo magico.