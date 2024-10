Regione digitale

Al netto dei fatti che è tutta colpa della Serracchiani e che questi detentori della pubblica spesa regionale governano, con un “bravo” e gentile ragazzo alla guida, da 6 anni, la sanità pubblica è oramai alle strette definitive.

Leggiamo, fra le tante cose di questi mesi e anni, che gli esami della sanità privata e dello stesso CRO di Aviano non possono essere letti dalle strutture sanitarie pubbliche.

Viene da pensare che sia tutta colpa dell’Insiel o no? O anche in questa caso è solo questione pecuniaria?

Zihal