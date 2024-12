Udine, il “grande fratello” colpisce ancora: installate nuove telecamere nei quartieri

Nelle scorse settimane sono state installate poco più di un centinaio di nuove ottiche distribuite su una trentina di impianti di videosorveglianza di ultima generazione. Questo l’ultimo intervento in ordine cronologico messo in atto nei quartieri udinesi per garantire una maggiore sicurezza urbana da parte dell’amministrazione comunale. Il progetto si concentra su alcune delle aree più sensibili della città, in particolare giardini pubblici, parchi giochi, scuole e zone residenziali. Tra i luoghi interessati i Giardini del Torso e il parco giochi di Paderno, dove le telecamere sorvegliano spazi frequentati quotidianamente da famiglie e bambini. Una telecamera è stata installata anche in Piazza Primo Maggio, nei pressi del Liceo Stellini. Nella zona di San Domenico, i dispositivi sono stati posizionati in punti strategici come via Ferrari, viale Resistenza e diverse aree attorno a via Chisimaio. Analogamente, al Villaggio del Sole, le nuove telecamere offriranno una copertura a tutela dei residenti e degli spazi pubblici. Grande attenzione è stata riservata anche alle vicinanze degli istituti scolastici. In via Pradamano, presso la scuola Fermi, e in viale 25 Aprile, nei pressi della scuola Bellavitis, sono stati installati nuovi sistemi di sorveglianza. Altri dispositivi sono operativi in via Dante, vicino all’omonima scuola, e in via Sabbadini, nella zona della scuola D’Orlandi. Le nuove telecamere, dotate di tecnologie all’avanguardia, garantiscono una copertura efficace e immagini ad alta definizione, aumentando la capacità e l’efficienza degli interventi delle forze dell’ordine. Le apparecchiature sono infatti direttamente collegate alla sala operativa della Polizia Locale, alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri. Questo rafforzamento del sistema di sicurezza urbana mira a prevenire episodi di microcriminalità, vandalismi e comportamenti illeciti, offrendo ai cittadini spazi pubblici più protetti e vivibili. In totale, l’impianto di videosorveglianza del Comune di Udine collegato alle sale operative delle forze dell’ordine, utile non solo a velocizzare la capacità di intervento delle pattuglie, ma anche in caso di indagini, conta oggi 234 telecamere, con 587 obiettivi puntati sulla città finalizzati soprattutto all’incremento del rispetto per il decoro urbano. “L’installazione delle telecamere di sicurezza è uno strumento importante per implementare la sicurezza in città”, ha dichiarato l’Assessora a Polizia Locale e Sicurezza Partecipata Rosi Toffano. “La loro funzione è duplice. Da un lato aiutano a intervenire tempestivamente per individuare eventuali responsabili di atti illeciti, dall’altro aiutano a prevenire questi stessi atti, in particolare nei quartieri”.