Udine, Capodanno in piazza Primo Maggio con “botto libero” e musica fino alle 2 con radio Piterpan, i Ritmi Latini e Urban del Format Miami.

Il conto alla rovescia per salutare definitivamente l’anno appena trascorso, quasi del tutto, è giunto ormai agli sgoccioli. A poco più di 24 ore dal passaggio di testimone tra il 2024 e il 2025 anche la città di Udine si prepara a festeggiare in piazza l’arrivo del nuovo anno. I festeggiamenti, che saranno introdotti dai saluti istituzionali da parte del Vicesindaco e assessore allo sviluppo economico e turistico Alessandro Venanzi, torneranno a popolare Giardin Grande, accompagnando gli udinesi in festa nelle prime ore del nuovo anno a suon di musica e divertimento. Attenzione particolare, viene spiegato in una nota dell’amministrazione comunale, alla sicurezza. Per garantire che i festeggiamenti possano svolgersi in un clima di serenità e sicurezza, saranno in vigore alcune limitazioni all’uso di contenitori in materiale rigido. In particolare dalle ore 19 del 31 dicembre 2024 alle 3 del mattino del I gennaio 2025, nell’area della piazza interessata dai festeggiamenti, sarà vietato vendere o consumare bevande in contenitori di vetro, ceramica o alluminio, che non sarà possibile introdurre all’interno dell’area dei festeggiamenti. Per quanto riguarda gli esercenti presenti sulla piazza, questi potranno vendere bevande in contenitori di vetro, ma esclusivamente all’interno del locale e nei dehors di competenza. Nel resto della piazza saranno consentiti invece esclusivamente contenitori in materiale compostabile e biodegradabile, in linea con le politiche di sicurezza e sostenibilità adottate dal Comune. Inoltre sempre per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti, oltre alle misure adottate circa l’uso di fuochi d’artificio e altri materiali esplodenti nel corso delle feste, in vigore dalla vigilia di Natale, sono previste alcune regole specifiche da rispettare durante l’evento in piazza Primo Maggio. anche se in realtà c’è una discutibile sospensione temporanee dell’ordinanza che dal 24 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, su tutto il territorio comunale vede il divieto di accendere, sparare, lanciare e utilizzare fuochi artificiali, giocattoli pirici di libera vendita e materiali esplodenti di qualsiasi tipo. Insomma tale divieto non si applica nel momento in cui esclusivamente ve ne era maggior bisogno, insomma nella fascia oraria compresa tra le ore 18 del 31 dicembre 2024 e le ore 8 del 1° gennaio 2025, per consentire, si legge i tradizionali festeggiamenti del Capodanno. Insomma verrebbe da ironizzare che si passa dal rutto al botto libero. Le violazioni dell’ordinanza comunale potranno portare a sanzioni amministrative da 100 a 600 euro. A partire dalle ore 21, la festa si accenderà con i suoni di DJ Enzo Zippo, pronti a riscaldare l’atmosfera e a far ballare tutti in attesa del conto alla rovescia di mezzanotte. Non mancherà nemmeno quest’anno allo scoccare della mezzanotte il coinvolgente spettacolo pirotecnico con gli ormai consueti, fuochi “gentili”, caratterizzati da una gittata più bassa e meno impattante rispetto ai tradizionali fuochi d’artificio. Il divertimento non si fermerà però quando l’orologio segnerà le 00.00. Il palco di Piazza Primo Maggio, allestito come consuetudine sotto il colle del Castello che farà da suggestivo sfondo ai fuochi, ospiterà fino alle 2 del mattino un’esperienza musicale e visiva unica nel suo genere, grazie al format MIAMI e all’energia di Radio Piterpan. Lo show che animerà la piazza, unisce musica, immagini e coreografie in un mix esplosivo di reggaeton, latin urban e le hit più amate del momento.