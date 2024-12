Salute: Conficoni (Pd), mancata approvazione bilancio consolidato ’23 conferma difficoltà del Servizio sanitario regionale by Riccardi-Fedriga

«Con Fedriga e Riccardi alla guida della Regione il servizio sanitario costa di più, ma è meno competitivo. Il fatto che, dopo il buco di 242 milioni di euro registrato dalle ultime trimestrali, il 2024 si chiuda senza l’approvazione del bilancio consolidato 2023 è un ulteriore elemento di preoccupazione per un sistema in difficoltà, vittima di inerzia e scontri di potere nella maggioranza di centrodestra». Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), commentando l’esito dell’ultima seduta della giunta regionale.

«Dopo sei anni e mezzo di governo della destra – prosegue il consigliere dem – il saldo della mobilità sanitaria extraregionale è significativamente peggiorato finendo in passivo. Nonostante il sistema assorba risorse crescenti pari a circa la metà del bilancio regionale, accanto a eccellenze di cui tutti siamo orgogliosi persistono diffuse criticità vissute quotidianamente dai cittadini: carenza medici di famiglia, pronto soccorso intasati, liste di attesa fuori controllo che spingono i cittadini a rinunciare alle cure oppure a pagarsele di tasca propria. In questo quadro – conclude Conficoni – la mancata approvazione entro l’anno del bilancio consolidato dell’esercizio 2023 non aiuta certo a risollevare la situazione».