Operazione anti-terrorismo dei carabinieri del Ros riguarda anche il Friuli Vg. Costituita associazione terroristica affiliata ad ”Al Qaeda” e ”Stato Islamico”

In un Friuli Vg a festa fra luminarie e vetrine natalizie irrompe una notizia inquietante, riguarda anche il territorio regionale una operazione anti-terrorismo dei carabinieri. In sostanza è in corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione antiterrorismo confermi e perquisizioni da parte del ROS, il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri. Dalle prime notizie l’indagine tocca anche la provincia di Gorizia Cinque le persone coinvolte a Bologna, Milano e Perugia e Monfalcone. L’indagine è coordinata dalla procura di Bologna-dipartimento antiterrorismo, con la collaborazione della procura nazionale antimafia. I cinque arrestati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di avere costituito o aver fatto parte di un’associazione terroristica dedita alla promozione, al consolidamento e al rafforzamento delle formazioni terroristiche ”Al Qaeda” e ”Stato Islamico”. A carico del gruppo c’è una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bologna su richiesta della procura di Bologna – Dipartimento Antiterrorismo che ha diretto, con il coordinamento della procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Ovviamente la notizia la cui effettiva portata andrà valutata nel proseguo delle indagini.