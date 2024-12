I consiglieri comunali della lista Uniti per Aquileia hanno deciso di non partecipare per protesta alla seduta del consiglio comunale

I consiglieri comunali della lista Uniti per Aquileia hanno deciso di non partecipare alla seduta odierna del consiglio comunale. Motivo? Per la prima volta dopo tanti anni è mancato l’incontro con i capigruppo per la definizione dell’ordine del giorno nonché della data e ora del Consiglio. Il sindaco ha deciso d’autorità, non ascoltando i capigruppo. “Secondo noi, spiegano i consiglieri d’opposizione, è fatto grave, indicativo di un atteggiamento irrispettoso dimostrato nei confronti della minoranza consiliare. Detto questo, aggiungono, abbiamo parecchie cose da dire sul bilancio in discussione stasera, e non mancheremo di informare su quanto deciso, perché noi il bilancio l’abbiamo letto e studiato!” Insomma si prtomette battaglia.