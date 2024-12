Honsell (Open sinistra Fvg): i vertici della sanità regionale allo sbando, divisioni interne e confusione nella giunta Fedriga

“È inaccettabile che la sanità regionale del Friuli Venezia Giulia sia ostaggio di divisioni interne alla maggioranza e di una generale e ormai evidente a tutti confusione gestionale.” Ha dichiarato Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, in merito alle recenti decisioni della Giunta regionale guidata dal Presidente Fedriga.

“La situazione – prosegue Honsell – è resa ancora più grave se si considera l’entità degli stanziamenti previsti nell’ultima legge di stabilità. Nonostante le ingenti risorse a disposizione, la Giunta regionale si dimostra di nuovo incapace di affrontare i nodi fondamentali del sistema sanitario, come la mobilità passiva, la carenza di personale e il rischio di un progressivo smantellamento dei servizi territoriali.”

“La scelta di ‘commissariare’ il CRO di Aviano, mettendolo sotto la gestione diretta dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), è l’ennesimo esempio di una politica fatta di decisioni calate dall’alto, che creano ulteriore caos ed incertezza. È evidente che questa Giunta manca di una visione strategica condivisa: le divisioni tra i partiti di maggioranza sono ormai sotto gli occhi di tutti, e a farne le spese sono sempre i cittadini della nostra regione.” Sottolinea Honsell.

“Invece di investire in modo efficace per rafforzare i reparti e ridurre i tempi di attesa, la Giunta Fedriga preferisce rincorrere soluzioni estemporanee che non affrontano le vere criticità. La mobilità passiva, che porta migliaia di cittadini del FVG a curarsi fuori regione, è il simbolo di un sistema sanitario che non riesce a programmare. E tutto ciò avviene nonostante i milioni di euro stanziati per il settore.” Aggiunge il Consigliere.

“In conclusione, è necessario porre fine a questa gestione conflittuale della sanità regionale, per adottarne una nuova che metta al centro le reali esigenze dei cittadini e del personale sanitario.”