Università della terza età: ciclo di conferenze l’Italia della Repubblica. Dai valori della Costituzione all’Europa di domani

Con un incontro dal titolo “La storia e la memoria: i valori della Resistenza”, all’Università della Terza Età “Paolo Naliato” ha preso il via il ciclo di dieci conferenze “L’Italia della Repubblica. Dai valori della Costituzione all’Europa di domani”. Il primo appuntamento si è svolto mercoledì 16 ottobre, alle 17.00, nella sede di via Piemonte. Ma la rassegna di conferenze proseguirà fino a dicembre e offrirà un excursus nella storia della nostra Repubblica dal secondo dopoguerra fino ad oggi, delineando possibili prospettive future nello scenario europeo. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 30 ottobre con “La Ricostruzione postbellica – risultati economici e costi sociali” L’argomento sara sviluppato da Carlo Baldassi, manager e studioso. L’incontro si svolgerà nella sede di via Piemonte (al civico 82) con inizio alle 17.00. L’ingresso è libero

Le conferenze di novembre

6 novembre: Giulia Caccamo, università di Trieste, “L’Italia nella Guerra Fredda”.

13 novembre: Giampaolo Borghello, università di Udine, “Il ‘68 e l’autunno caldo – le lotte Per i diritti sociali e civili”.

20 novembre: Gianpaolo Carbonetto, pubblicista, “Il reflusso degli anni ‘80 e le conseguenze a livello culturale e politico in Italia”,

27 novembre: Gianluca Volpi, università di Udine, “La caduta del muro nel 1989 – La nuova geopolitica in Europa”.

Le conferenze di dicembre

4 dicembre: Fulvio Mattioni, economista, “La globalizzazione e il capitalismo

finanziario: tra sviluppo e contraddizioni”.

11 dicembre: Paolo Felice, Legacoop FVG, “Per un’Italia solidale e resiliente – esperienze di cittadinanza attiva”.

17 dicembre: Angelo Floramo, università di Udine, “L’Italia e l’Europa di domani”.

Tutte le conferenze inizieranno alle 17.00 e sono con ingresso libero e gratuito.