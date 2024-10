La Giornata Nazionale del Trekking Urbano sbarca a Gemona del Friuli

Nel 2024 anche Gemona del Friuli parteciperà per la prima volta alla XXI Giornata Nazionale del Trekking Urbano, un evento nato a Siena nel 2003 e che negli anni ha visto crescere esponenzialmente la sua popolarità, coinvolgendo oltre 100 Comuni in tutta Italia nell’ultima edizione.

Questa edizione rappresenta un’occasione unica per esplorare a piedi gli angoli più nascosti del centro storico di Gemona del Friuli, offrendo un’esperienza di turismo lento e sostenibile, all’insegna della scoperta culturale e della connessione con il territorio.

https://www.trekkingurbano.info/gemona-del-friuli/

ARTE, STORIA E DEVOZIONE TRA LE ANTICHE VIE DI GEMONA.

“Per debuttare in questo progetto – afferma il vicesindaco e assessore alla cultura Flavia Virilli – abbiamo proposto un percorso culturale e devozionale che guidi i partecipanti attraverso le affascinanti vie della nostra cittadina, rivelandone la storia e valorizzando il suo patrimonio artistico e architettonico, il quale testimonia il suo glorioso passato medievale ma tramanda anche la tragica devastazione del terremoto del 1976”.

Quattro sono i luoghi simbolo su cui il trekking urbano si soffermerà:

– Santuario di Sant’Antonio: primo al mondo dedicato al Santo di Padova (anno 1248), ricostruito in stile moderno dopo il sisma, la cui cripta ospita una pregevole pinacoteca.

– Convento delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore: restaurato tra il 1860 e il 1861 dalla duchessa parigina Laura Leroux de Bauffremont, questo edificio accoglie oggi una vivace comunità religiosa.

– Duomo gotico di Santa Maria Assunta: con le sue celebri colonne inclinate dal sisma, conserva affreschi di grande valore, un sacello e un suggestivo ossario.

– Lavatoio del XVI secolo: ancora alimentato da una sorgente perenne, rappresenta un interessante esempio di architettura rurale con la sua struttura aperta su tre lati.

Questo itinerario, della durata di circa 2 ore e 30 minuti e con una lunghezza di 3 km, è accessibile a tutti, con un livello di difficoltà basso. La partenza è prevista per le ore 10 dal Santuario di Sant’Antonio.

IL VALORE DEL TREKKING URBANO E DEL TURISMO LENTO

“Partecipare alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano non significa solo fare una gradevole passeggiata – conclude il vicesindaco Virilli -, ma immergersi in un viaggio nel tempo, riscoprendo il valore del turismo lento. Questo approccio consente ai visitatori di apprezzare appieno la bellezza e la storia dei luoghi, favorendo una connessione autentica con il territorio e le comunità che lo abitano. Si tratta di un’opportunità che stiamo perseguendo, insieme a PromoTurismoFVG, al locale Santuario e ai Frati della Basilica di Padova, anche nell’ambito del Cammino di Sant’Antonio, percorribile sia a piedi che in bici.

Accanto a questa progettualità non vanno poi dimenticate quelle dedicate al mondo “Bike” curate dagli assessori Mara Gubiani e Davis Goi.

INFO PERCORSO

– Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti

– Lunghezza: 3 Km

– Difficoltà: Bassa

– Punto di partenza: Santuario di Sant’Antonio

– Orario di partenza: Ore 10.00