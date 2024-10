Rapporto Legambiente “Ecosistema Urbano 2024”: M5S Udine sollecita interventi concreti per una città più verde e vivibile

È stato pubblicato oggi il Rapporto “Ecosistema Urbano 2024” di Legambiente, che fotografa la sostenibilità ambientale dei capoluoghi italiani. Udine si colloca in una posizione intermedia (34ª), segnalando un regolare impegno alla sostenibilità, ma senza rientrare tra le città più virtuose d’Italia. Nonostante le dichiarazioni della giunta verso un governo green, Udine perde cinque posizioni rispetto all’anno scorso, evidenziando un divario crescente tra promesse e realtà.

I dati del rapporto mostrano preoccupanti criticità in diversi ambiti chiave.

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, Udine ha registrato livelli allarmanti di ozono, con ben 30 giornate di sforamento oltre i limiti, richiedendo interventi urgenti per ridurre l’inquinamento.

Un aumento dei passeggeri del trasporto pubblico, come avvenuto a Trieste, è essenziale per ridurre il traffico urbano e le emissioni. Tuttavia, Udine è ferma al 57° posto per tasso di motorizzazione e 93° per isole pedonali, evidenziando una città congestionata dalle auto e con poco spazio per i pedoni.

Non è neppure favorevole la posizione riguardante le Aree a traffico limitato (ZTL) e il verde urbano. Con il 53° posto per metri quadri di ZTL per abitante e lontana dai vertici per verde urbano, Udine si conferma una città che offre scarsi spazi pubblici e verdi alla cittadinanza.

Udine è inoltre penalizzata in classifica per inefficienza nell’uso del suolo e per la diffusa e incontrollata cementificazione urbana. La città si trova esposta a una crescente fragilità ambientale e climatica, e le cronache che ci provengono anche da altre regioni confermano l’urgenza di adottare misure di adattamento e tutela del territorio.

Il Movimento 5 Stelle di Udine esprime forte preoccupazione per i ritardi accumulati nell’attuazione del programma di sostenibilità ambientale dichiarati nei programmi della giunta e sollecita il Sindaco e gli assessori competenti a rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini.

Tra le priorità indicate dal Movimento, vi sono: estensione della rete ciclabile, per incentivare la mobilità attiva; modernizzazione e ottimizzazione del trasporto pubblico locale (TPL), che risponda alle crescenti necessità di trasporto sostenibile; riorganizzazione del traffico verso una mobilità che riduca l’impatto delle auto nel centro, con l’introduzione di parcheggi scambiatori funzionali per agevolare l’accesso alla città.

È urgente che Udine acceleri il passo verso una reale transizione verde e sostenibile, capace di migliorare la qualità della vita urbana e di tutelare l’ambiente, come altre città italiane hanno dimostrato di poter fare.

Gruppo Territoriale Udine M5Stelle