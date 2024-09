Università friulana: domani a Pordenone inizia festival educazione finanziaria

Domani, martedì 1° ottobre a Pordenone inizia “Pn Trading Places” il festival dell’educazione finanziaria, giunto alla quarta edizione, organizzato dall’Università di Udine e dal Comune. Il primo incontro è dedicato al tema “Tra filantropia e solidarietà. Dall’esperienza nel sostengo al sociale e nel family office un contributo per costruire l’educazione finanziaria”. L’appuntamento si terrà, dalle 16.15, nell’aula S1 del campus universitario di via Prasecco.

In apertura i saluti del presidente del Consorzio universitario di Pordenone, Paolo Candotti, e del prorettore dell’Università di Udine, Andrea Cafarelli. Introdurrà i lavori la presidente della Fondazione Attilio Maseri, Cristiana Compagno, già rettore dell’Ateneo friulano. Seguiranno gli interventi di: Veronica Marzotto, della Fondazione Marzotto ETS; Luca Fontana, presidente del Consorzio di cooperative sociali “Il mosaico” e presidente di Federsolidarietà confcooperative Fvg; Alessandro Da Re, presidente Another World Foundation ETS Pordenone. Concluderà, monsignor Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, già direttore della Caritas Concordia- Pordenone. Modererà il giornalista Pietro Sacco del quotidiano Avvenire.

Doppio appuntamento mercoledì 2 ottobre. Alle 9, al cinema Capitol andrà in scena lo spettacolo teatrale dei Papu, “L’economia in soldoni”, riservato agli alunni delle scuole elementari.

Alle 14.30, invece, convegno su “Informatizzazione e servizi finanziari: cyber risk e intelligenza artificiale”, nell’aula S1 del campus universitario. Parteciperanno docenti universitari, esperti e professioni nei campi della finanza, dell’intelligenza artificiale, dei mercati finanziari e assicurativi e giuristi. Tre le questioni che affronteranno: i cyber risk nei servizi finanziari, l’intelligenza artificiale per le decisioni di affidamento bancario e l’intelligenza artificiale per la gestione dei portafogli della clientela.

Giovedì 3 ottobre l’auditorium della Regione ospiterà quattro appuntamenti. Il primo, alle 9.30, sarà sul tema “Il percorso di smontaggio delle garanzie pubbliche collegate alla pandemia Covid-19”. Il sottosegretario alle Attività produttive, Massimo Bitonci, dialogherà con il direttore scientifico di “Pn Trading Places”, Stefano Miani.

Seguiranno gli interventi del presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche (Frie), Alessandro Da Re; il direttore generale di Friulia, Marco Signori; il direttore di Confidi Friuli, Stefano Bravo; il direttore di Confidimprese Friuli Venezia Giulia, Federico Paron, e il presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Pierluigi Zamò. Concluderà l’assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli.

L’incontro sarà introdotto e moderato dal presidente della Scuola di alta formazione Triveneta dei dottori commercialisti, Alberto-Maria Camilotti.

Alle 14.30 si parlerà su “L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla gestione del risparmio”. Interverrà, fra gli altri, Enea Franza, direttore dell’Ufficio consumer protection della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Il terzo evento, alle 17.30, sarà dedicato a “L’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro bancario”. Concluderà i lavori il segretario nazionale della Federazione autonoma lavoratori bancari (Fabi), Gianfranco Luca Bertinotti.

Alle 20, concluderà la giornata l’incontro dedicato a “Il cyber risk per gli utilizzatori dei servizi finanziari”. Apriranno i lavori il presidente della sezione di Pordenone dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, colonnello Giovanni Enna; il delegato del rettore per la sede di Pordenone dell’Ateneo friulano, Angelo Montanari; la presidente dall’Associazione San Valentino, Luciana Pennelli. I relatori saranno: il comandante provinciale della Guardia di finanza di Pordenone, colonnello Davide Cardia; il docente di informatica dell’Università di Udine, Marino Miculan; la presidente di Consumatori attivi, Barbara Puschiasis. Concluderà il direttore scientifico di “Pn Trading Places”, Stefano Miani.

Venerdì 4 ottobre, alle 15.30, a Casa Zanussi (via Concordia 7), appuntamento in collaborazione con l’Università della Terza età. Massimo Lembo, dell’Università di Udine, spiegherà e approfondirà “Gli strumenti di investimento a reddito fisso: obbligazioni e titolo di Stato”.

Sabato 5, alle 15.30, a Casa Zanussi, partirà il “Laboratorio cinema e finanza” con la proiezione del film “Una poltrona per due” di John Landis (1983). In collaborazione con l’Università della terza età, il laboratorio sarà l’occasione per approfondire la conoscenza del mondo economico-finanziario. Alla fine di ogni proiezione, quattro in totale, ci sarà un momento di approfondimento per discutere e chiarire con i docenti dell’Università di Udine alcuni temi economico-finanziari estremamente attuali e che ci coinvolgono direttamente.