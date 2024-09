Corso di Teatro ArtistiAssociati per bambini. Partono oggi, lunedì 30 settembre, le iscrizioni per le due sezioni

Partiranno oggi lunedì 30 settembre, dalle ore 10, le prenotazioni per i corsi teatrali pomeridiani promossi da ArtistiAssociati destinati ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, che si svilupperanno dal 24 ottobre fino al 27 marzo 2025, alla Sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo, e saranno condotti da Camilla Tuzzi tutti i giovedì.

Da lunedì 30 accedendo al sito www.artistiassociatigorizia.it alla sezione Laboratori/CORSO DI TEATRO 24/25, sarà possibile iscrivere i ragazzi attraverso il form specifico, cliccando il bottone posizionato sotto ciascuna sezione, fino ad esaurimento dei posti (max 15 partecipanti ciascuno).

Il corso per i bambini della primaria si svolgerà il giovedì, dalle 17 alle 18.30. In questo corso si partirà dalla capacità stessa dei bambini. Chi meglio di loro può essere contenitore di idee e fantasie che attendono una forma per essere espresse al fine di creare storie o sogni? Il bambino scopre un mondo destinato a non esaurirsi mai, anzi a estendersi sempre più, ma la cosa più importante è che, attraverso il Teatro, impara a dare voce al pensiero. Il corso sarà rivolto soprattutto allo sviluppo della coscienza del proprio corpo e della propria voce attraverso divertenti esercizi che aiutano a conoscere e a dosare le proprie energie e risorse all’interno del gruppo. Fondamentale sarà passare all’improvvisazione lasciando massima libertà ai bimbi: ci si avvicinerà così alla scoperta di personaggi e azioni sceniche.

Il corso dei ragazzi delle medie si svolgerà anch’esso il giovedì, ma dalle 18.30 alle 20. In questo corso insegneremo le regole ed i metodi di cui si avvale il linguaggio teatrale. Cercheremo di insegnare l’anima del Teatro e di esaltare le capacità presenti in ogni individuo. Li aiuteremo a prendere coscienza del proprio corpo, delle proprie capacità espressive, dei propri limiti e quindi anche delle proprie potenzialità ed a sentirsi parte di un gruppo senza rinunciare ad affermare la propria individualità. Con l’improvvisazione e lo studio su copione entreremo nel vivo dell’evento teatrale. Padronanza della gestualità, senso dello spazio, voce e movimento saranno le basi indispensabili per calcare la scena con consapevolezza.