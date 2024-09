Giovedì 3 ottobre inaugurazione di una mostra su Zigaina a Roma

L’Istituto Centrale per la Grafica inaugura giovedì 3 ottobre 2024 la mostra Zigaina. Incisioni, edizioni e libri d’artista, curata da Francesca Agostinelli e Ilaria Savino e dedicata all’opera incisa del Maestro che in questo 2024 avrebbe compiuto cent’anni.

In esposizione nelle sale del Palazzo della Calcografia a Roma oltre 50 opere calcografiche tra puntesecche, acqueforti e acquetinte, una decina di edizioni d’arte e libri d’artista ed alcune lastre provenienti dall’archivio del Maestro situato nella sua casa- studio a Cervignano del Friuli. Esposte le sei grafiche di grande formato della sala consiliare del Comune di Cervignano del Friuli e, inoltre, un disegno del 1951 e un video del 1983 che mostra Zigaina nella Stamperia Albicocco/Santini di Udine intento alla realizzazione di una acquaforte, di cui in esposizione si potrà vedere la matrice incisa e la stampa che ne è derivata.

La mostra, che vede la collaborazione della Stamperia d’arte Albicocco di Udine, sarà accompagnata da un catalogo edito da Dario Cimorelli Editore.