Veicoli elettrici e ibridi, mobilità e sicurezza, tema da affrontare con molta attenzione a 360 gradi

“Il tema degli autoveicoli privati ibridi o elettrici va affrontato con molta attenzione a 360°. Purtroppo ciò non è ancora avvenuto a nessun livello né politico, né tecnico, né legislativo. E tutto questo rischia di condizionare negativamente la riflessione sul tema importante della mobilità sostenibile. Non solamente ogni azione non può essere fonte di profonde disparità tra i cittadini che possono permettersele e coloro che non possono. Ma la questione sollevata da Confartigianato, della mancanza di normative chiare sulla gestione delle macchine incidentate dotate di batterie al litio, crea problematiche e responsabilità complesse. Faremo un’interrogazione per sollecitare la Giunta a farsi parte attiva presso il Governo per risolvere le criticità. Non vi è dubbio che la riduzione delle emissioni di CO2 sia fondamentale, ma proprio per questo deve essere una scelta agevole ed equa per tutti altrimenti non funzionerà. E il trasporto pubblico su gomma e rotaia deve essere sempre più potenziato.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.