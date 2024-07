, il Festival Onde Mediterranee è alle porte: la 28a edizione si svolgerà a Gradisca d’Isonzo, dal 18 al 28 luglio 2024

Il Festival Onde Mediterranee è alle porte: la 28a edizione alzerà il sipario a Gradisca d’Isonzo, dal 18 al 28 luglio 2024. Sabato prossimo verrà presentato alla stampa e al pubblico l’intero programma nel corso della conferenza stampa che si terrà: alle ore 11.30 a Gradisca d’Isonzo nella Sala del Consiglio Comunale (Palazzo Torriani, via Ciotti 49).

Interverranno:

Alessandro Pagotto, Sindaco di Gradisca d’Isonzo

Marco Zanolla, Assessore alla Cultura di Gradisca d’Isonzo

Giancarlo Velliscig, Direttore artistico della manifestazione.

Della parte musicale e performativa, che accoglierà alcuni tra i più noti artisti dello scenario italiano, beniamini del pubblico più giovane, illustreremo alcuni approfondimenti e racconteremo delle opening band; non mancheranno cenni alla serata dedicata a Giulio Regeni.

Accanto all’offerta musicale, il Festival dedica, come ogni anno, alcuni appuntamenti alla riflessione e agli approfondimenti, raccolti nella rassegna “Lettere Mediterranee”: scrittori, intellettuali, podcaster, giornalisti e attori arriveranno in regione per conversare sui temi più urgenti dell’attualità: dall’immigrazione alle nuove forme di energia, dalla situazione delle carceri alla salute mentale, dal caporalato al giornalismo di guerra.