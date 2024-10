Ville aperte: promosso il nuovo format: visite guidate ed esperienze con eccellenza produttive

Eventi sold out e circa 400 persone prenotate per le diverse esperienze proposte per la prima volta quest’anno, tra eccellenze agroalimentari, moda e musica con la partecipazione delle imprese dell’area, 11 residenze storiche e 14 chiese aperte in sette Comuni, con tantissimi ulteriori visitatori, appassionati e curiosi da tutta la regione e non solo, durante gli orari di apertura speciale. Complice anche la tanto sperata giornata di sole, è stato un successo Ville e Chiese aperte in Fvg, nel nuovo format che ha visto collaborare la storica gestione associata “Noi Cultura e Turismo”, con il Comune di Manzano come capofila (assieme a Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone), e il Distretto del Commercio Friuli Orientale (capofila il Comune di Pavia di Udine), con cui si sono messe in rete cultura, storia, turismo ed economia dell’area. Oltre ai partecipati tour, accompagnati dai racconti di tante guide turistiche professioniste, tra le esperienze organizzate dal Distretto assieme ad alcune delle aziende della zona, grande interesse e partecipazione ha suscitato l’esperienza in Villa agricola Pighin a Risano di Pavia di Udine con Giovanna Caisutti e i suoi collaboratori della locale Panetteria pasticceria Pancor, che hanno preparato dal vivo, presentando in anteprima (e regalato le ricette) anche due prodotti di pasticceria inediti, che solo dai prossimi giorni si potranno acquistare anche in panificio: i biscotti “Zuccarotta”, a base di zucca e carote, mandorla, cannella e arancia, e un “Elisir d’autunno”, che ha sempre la zucca tra gli ingredienti principali. L’incontro con il gusto, sempre con la presentazione di Fabiana Romanutti, giornalista direttrice ed editrice di Qubì-Quantobasta, si è spostato poi in Villa Michelloni a Premariacco, dove lo show cooking ha riguardato un’altra apprezzatissima golosità, il Tiramisu Flambé® con l’Amaro Nonino (altra eccellenza del Distretto), realizzato live dal maître Giacomo Rubini. Tanti partecipanti anche agli eventi di styling e alla sfilata animata in Villa Caimo, Merlo, Dragoni, Giacomelli da Michele Cupitò di Modashow, con proposte di boutique e laboratori del Distretto e miss Friuli Venezia Giulia Eleonora Paron come madrina, e grande attesa per l’evento conclusivo della giornata, in Villa di Toppo Florio a Buttrio, con lo spettacolo musicale a cura del Coro Santa Cecilia di Pradamano e Gruppo Corale di Carlino, con la conduzione di Leda Palma e Giovanni Nistri.

Ancora, apprezzatissimi gli show cooking con Tiziana Donda dell’Osteria Solder (Corno di Rosazzo) e di chef Meri Barbiani dell’Ostarie da Barbian (Moimacco) e le tante proposte con protagoniste tutte al femminile: Arianna Menis di Arianna Beauty Center (manzano), Cristina Mocchiutti di Crimosh Fashion (San Giovanni Al Natisone), Tiziana Simonetti di HairRock di Ipplis (Premariacco), Barbara Beltrame di Bb Fashion Lotf (Pavia di Udine), Micaela Sargentini di Merceria Favola antica (Manzano).

Ogni evento è stato accompagnato anche da degustazioni e presentazioni a cura a cura dei produttori e vignaioli del Distretto. Ville e Chiese aperte in Fvg ha goduto del sostegno della Camera di Commercio Pn-Ud, delle associazioni di categoria di riferimento per i comparti imprenditoriali coinvolti