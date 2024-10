XIII edizione delle Giornate Fai d’autunno nei due fine settimana di ottobre oltre 9.000 presenze Fvg

La XIII edizione delle Giornate FAI d’Autunno in Friuli Venezia Giulia è stata davvero eccezionale: due fine settimana interi dedicati al patrimonio di cultura, arte e paesaggio. Dopo le quasi 7.000 presenze nei 7 Comuni delle province di Pordenone e di Udine in cui si è svolta l’iniziativa sabato 12 e domenica 13 ottobre, ieri e oggi a Trieste sono state 2.600 le visite con particolare interesse per l’apertura della Prefettura.

In totale, nei due weekend, sono state oltre 9.000 presenze in totale in tutta la regione. Numeri possibili grazie all’impegno dei volontari dei Gruppi FAI Giovani affiancati da quelli delle Delegazioni e dei Gruppi, insieme alla disponibilità di privati, Istituzioni, proprietari dei beni e associazioni amiche.

Si conferma la grande soddisfazione da parte di Delegazioni, Gruppi e Gruppi Giovani per vedere confermato l’affetto delle persone verso le Giornate FAI e verso la Fondazione stessa. Entusiasmo, gioia e generosità sono solo alcune delle emozioni che muovono i volontari, che stanno già lavorando per i prossimi eventi da proporre sul nostro territorio.

Le Giornate FAI d’Autunno 2024 sono rese possibili grazie al contributo di importanti aziende illuminate come Dolce&Gabbana, ITA Airways, Groupama Assicurazioni, Despar Italia, Ferrero e Ferrarelle. L’evento si è svolto in collaborazione con la Commissione europea e con il patrocinio del Ministero della Cultura, il per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.