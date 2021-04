13^ International Race Carnia, poche ore allo Start della “Mezza d’Inverno” a Paluzza in gara 177 ateti

Mancano poche ore allo Start della “Mezza d’Inverno” a Paluzza. Iscrizioni chiuse con 177 atleti/e ai nastri di partenza. La prima partenza femminile avverrà alle ore 9.30 e la partenza maschile alle ore 9.33. In zona partenza sarà garantito il distanziamento fra gli atleti.

Dopo il ritiro pettorale l’atleta è libero di effettuare il riscaldamento con obbligo di indossare la mascherina;

Circa 5’ prima della partenza l’atleta si avvicinerà all’area partenza debitamente transennata per effettuare la spunta. Si mantiene l’utilizzo della mascherina;

All’interno dell’area di partenza saranno segnalati a terra i punti dove gli atleti dovranno sistemarsi, rispettando il distanziamento. La partenza avverrà con mascherina obbligatoria indossata per tutti;

Dopo i primi 500 m dalla partenza, gli atleti possono togliere la mascherina disponendola nel proprio taschino (assolutamente vietato gettarla a terra).

Superata la linea d’arrivo, l’atleta troverà un corridoio d’uscita transennato dove dovrà mantenere il distanziamento;

Al termine del corridoio troverà gli addetti dell’organizzazione che consegneranno una mascherina nuova da indossare e una bottiglietta d'acqua;

L’uscita dal corridoio transennato configura per l’atleta anche la chiusura gara da parte dell’organizzazione. Le premiazioni avranno luogo nel corso della manifestazione.