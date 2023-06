Acqua: tra emergenze ambientali e rischi per la sicurezza. Cosa possono fare le aziende, seminario a palazzo Torriani

Un seminario tecnico a palazzo Torriani a cura delle Commissioni Energia e Sostenibilità di Confindustria Udine si terrà giovedì 29 giugno, alle 15.00. Tema “Acqua: tra emergenze ambientali e rischi per la sicurezza. Cosa possono fare le aziende”. Il seminario tecnico, anche alla luce della situazione drammatica dei recenti eventi catastrofici in Romagna, è stato organizzato dalle commissioni Energia e Sostenibilità di Confindustria Udine anche in modalità online al fine di andare ad esplorare cosa si sta facendo in Friuli Venezia Giulia per prevenire emergenze ambientali e rischi per la sicurezza, con un focus sulle aziende produttive.

L’acqua può infatti diventare una materia prima critica per le aziende, con competizione per gli usi sanitari, produttivi ed energetici ed anche un rischio su cui investire in prevenzione e progettazione adeguata.

Di questo, dunque, si parlerà a palazzo Torriani con diversi esperti del settore nell’ambito delle attività formative di aggiornamento del Club Sicurezza. Introdotto da Marco Bruseschi, delegato all’Energia di Confindustria Udine, e moderato da Claudia Silvestro, responsabile dell’Area Ambiente e Sicurezza dell’Associazione, l’incontro prevede gli interventi di: Maurizio Fermeglia, professore ordinario al dipartimento di Ingegneria e architettura dell’Università di Trieste, che parlerà della grande sfida dell’acqua e spiegherà come evitare la “tempesta perfetta”; Massimo Battiston, direttore generale del CAFC, si soffermerà invece sull’importanza di nuove regole di calcolo per la progettazione delle fognature e delle infrastrutture idriche e sulle priorità nella distribuzione per evitare il rischio disallacciamento; Massimo Ventulini, vicedirettore tecnico del Consorzio bonifica pianura friulana, relazionerà quindi sulle opere di difesa e gestione della competizione negli utilizzi, e Claudia Ravello, senior commercial account manager di Scala e Mansutti Broker, interverrà infine sul rischio catastrofale nelle aziende e sulla possibilità del suo trasferimento alle assicurazioni.

Il seminario risulta valido come aggiornamento per RSPP/ASPP, dirigenti, preposti, formatori, CSE/CSP, con il rilascio di 2 crediti formativi. Aperto a tutti gli interessati, è gratuito per gli associati a Confindustria Udine, fino a esaurimento posti disponibili.