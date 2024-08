Anciuti Music Festival. Venerdì 9 agosto, Concerto al tramonto a Forni di Sopra

L’incantevole Castello di Sacuidic a Forni di Sopra ospiterà, venerdì 9 agosto alle 17.30, un suggestivo concerto con l’Ensemble MusiCanti Potestatis, terzo appuntamento dei “Concerti al tramonto” di Anciuti Music Festival.

L’ensemble è composto da cinque giovanissimi artisti umbri (Matteo Nardella, Giacomo Silvestri, Filippo Calandri, Danilo Tamburo e Lorenzo Lolli) che porteranno nelle montagne della Carnia un programma incentrato sulla Musica cortese e rinascimentale. Al Castello di Sacuidic si accede dalla frazione di Andrazza, con una breve passeggiata attraverso il bosco, per giungere alle rovine di quella che fu Torre di sorveglianza, Zecca clandestina e infine Castello medievale. In caso di maltempo, il concerto si terrà alla Ciasa dai Fornés, in via Nazionale 133 a Forni di Sopra.

L’ensemble MusiCanti Potestatis si dedica alla ricostruzione della musica antica con l’obiettivo di offrire un’esperienza storicamente attendibile e fruibile a diversi livelli dal pubblico. Questo obiettivo si concretizza non solo attraverso l’esecuzione musicale, ma anche tramite la spiegazione dei contesti socio-culturali e dei criteri di ricostruzione, nonché un percorso iconografico accessibile in maniera innovativa durante i concerti.

I “Concerti al tramonto” di Anciuti Music Festival sono stati ideati per dare spazio a repertori e generi non comuni agli strumenti ad ancia doppia, come la Musica rinascimentale, il Folk, il Pop e il Jazz. In questi anni, hanno ospitato numerosi artisti di fama internazionale.

Anciuti Music festival è un festival ideato e promosso dal Comune di Forni di Sopra, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, per celebrare il proprio conterraneo Giovanni Maria Anciuti (1674-1744), straordinario costruttore di strumenti ad ancia doppia, in particolare di oboi e fagotti.

Maggiori informazioni sul sito www.anciutimusicfestival.it