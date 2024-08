Un concorso di idee lanciato dalla Pro Loco per realizzare un arco d’ingresso a Sutrio

Per l’edizione 2024 di Magia del Legno che, come ogni anno, si tiene a Sutrio la prima domenica di settembre, la Pro Loco di Sutrio ha lanciato un concorso di idee per la realizzazione di uno speciale arco di ingresso, che darà un ideale benvenuto in paese.

L’arco deve ricordare una stella cometa, un soggetto che ben si inserisce nella tradizione presepistica di Sutrio, riconosciuta ormai a livello nazionale grazie al progetto Presepe di Sutrio in Vaticano, che ha arricchito Piazza San Pietro di Roma durante il Natale del 2022.

L’arco deve essere di legno, elemento a cui sono legati storia, artigianalità, cultura di Sutrio e che è al centro anche del recente progetto P.N.R.R. “Il Bosco nel Borgo – Il Borgo nel Bosco” che, con una serie di azioni che vedono coinvolte varie realtà del territorio di Sutrio e Paluzza, porta alla riscoperta e alla valorizzazione di questo materiale. La struttura deve prevedere anche un’adeguata illuminazione così da essere visibile anche di notte.

Il concorso è aperto a tutti e in particolare ad architetti, designer ed artisti, senza distinzioni di genere, età e provenienza. Vi si può partecipare individualmente o in gruppo. I progetti devono pervenire entro lunedì 26 agosto e saranno esaminati da una giuria tecnica. I 3 finalisti e il vincitore saranno resi noti durante l’inaugurazione di Magia del Legno sabato 31 dalle 17.30 nella Sala Polifunzionale.

Le modalità di partecipazione e il regolamento sono consultabili qui https://bit.ly/ regolamentostellacometa