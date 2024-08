Nel cuore dell’Europa: giovedì 5 settembre al Rossetti di Trieste concerto con Anna Tifu al violino

Ispirandosi dalle suggestioni evocate dai principi culturali di GO!2025, l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia presenta Nel cuore dell’Europa, un emozionante concerto con l’Orchestra NordEst Sinfonia diretta dal M° Marco Feruglio e la talentuosa violinista Anna Tifu. L’evento è in programma per giovedì 5 settembre alle ore 20.30 nella sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti di Trieste e sarà occasione per inaugurare ufficialmente la Stagione 2024/2025 del Circuito ERT.

Il programma del concerto è dedicato interamente al brio e alla leggerezza della musica francese. Star della serata la violinista italo romena Anna Tifu che proprio con i funambolici e virtuosistici brani in programma, Havanaise di Camille Saint-Saëns e Tzigane di Maurice Ravel, ha costruito la sua fama internazionale. La delicata e leggiadra Suite Masque et Bergamasques di Gabriel Fauré ispirata dalla poesia di P. Verlaine insieme alla suggestiva e gioiosamente irriverente Sinfonietta di Francis Poulenc completeranno come Ouverture e Finale il programma di Nel cuore dell’Europa.

Il Nord Est ha cresciuto innumerevoli eccellenze nel campo della musica classica che oggi sono attive in prestigiose istituzioni internazionali come la Filarmonica della Scala, la NDR – Orchestra Sinfonica della Radio di Amburgo, l’Orchestra Nazionale della RAI, l’Orchestra della Svizzera Italiana, la Japan Philharmonic Orchestra, l’Orchestra del Teatro la Fenice, la Filarmonica Slovena, la Filarmonica di Zagabria, l’Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Slovena per citarne solamente alcune. L’Orchestra NordEst Sinfonia mette finalmente in connessione questi talenti e li affianca ad alcuni maestri provenienti da Austria, Slovenia e Croazia.

Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, Anna Tifu è una delle violiniste più acclamate della sua generazione e si è esibita in tutto il mondo con prestigiose orchestre come l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, la Simòn Bòlivar Orchestra of Venezuela, la Stuttgarter Philarmoniker, la Dortmunder Philharmoniker, la George Enescu Philarmonic Orchestra and Radio Orchestra of Bucharest, la Lithuanian Chamber Orchestra, la Munich Chamber Orchestra, la KZN Philarmonic of Durban, la Israel Philharmonic soloists, la Prague Chamber Orchestra, l’Orchestra Filarmonica del Qatar. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali,Tifu ha collaborato con celebri direttori e compositori. La sua tecnica raffinata e la sua espressività unica l’hanno portata a essere considerata una delle voci più significative del violino moderno.

Informazioni. I biglietti per la serata sono in vendita a partire da lunedì 5 agosto a Udine presso la Biglietteria dell’ERT FVG in viale Duodo 90, aperta con i seguenti orari: lunedì-venerdì dalle 9 alle 13 e il pomeriggio su appuntamento (tel. 0432 244246 / biglietteria@ertfvg.it) e a Trieste alla Biglietteria del Rossetti in Largo Giorgio Gaber 1, con i seguenti orari fino al 24 agosto: lunedì-venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (tel. 040 3593511 / prenotazioni@ilrossetti.it). Prevendita anche online su Vivaticket. Sono previste riduzioni per over 65, under 30, abbonati alle Stagioni di ERT FVG e Rossetti e studenti (Università e Conservatorio).